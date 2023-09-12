Romanya-Kosova maçı çıkan olaylar nedeniyle 50 dakika durdu - Son Dakika

Romanya-Kosova maçı çıkan olaylar nedeniyle 50 dakika durdu

Romanya-Kosova maçı çıkan olaylar nedeniyle 50 dakika durdu
Son Güncelleme: 12.09.2023 23:27

EURO 2024 Elemelerindeki Romanya-Kosova maçı, tribünlerde açılan 'Kosova Sırbistan'dır' pankartı ve sonrasında Romanya tribünlerinde çıkan olaylar nedeniyle 15. dakikada durduruldu. Mücadele 50 dakika sonra tekrar başladı.

EURO 2024 Elemelerindeki Romanya- Kosova maçı, tribünlerde açılan "Kosova Sırbistan'dır" pankartı ve sonrasında Romanya tribünlerinde çıkan olaylar nedeniyle 15. dakikada durduruldu. Mücadele 50 dakika sonra tekrar başladı.

OLAYLAR MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Karşılaşma tribünlerde açılan "Kosova Sırbistan'dır" pankartının ardından 15. dakikada durdu. Yetkililer arasında yapılan görüşmenin ve yaklaşık 50 dakikalık duraklamanın ardından mücadele yeniden başladı.

AÇILAN PANKART OLAYLARI BÜYÜTTÜ

Rumen taraftarlar, Kosova'nın ulusal marşı okunduğu sırada "Sırbistan" tezahüratı yaptı. Daha sonra tribünlerde "Kosova Sırbistan'dır" pankartı açıldı. Bu gelişmenin ardından maç durdu ve iki takım oyuncuları soyunma odasına gitti.

Mücadele 50 dakika durdu! Romanya-Kosova maçında açılan pankart karşılaşmanın önüne geçti

MÜCADELE 50 DAKİKA DURDU

Taraftarlara Sırbistan lehine tezahürat yapılmaması ve Sırbistan pankartının yeniden açılmaması gerektiği şeklinde anons yapıldı. Rumen, Kosovalı ve UEFA yetkilileri arasında yapılan toplantının ardından maç için devam kararı çıktı. Yaklaşık 50 dakikalık duraksamanın ardından Romanya-Kosova mücadelesi yeniden başladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor Romanya-Kosova maçı çıkan olaylar nedeniyle 50 dakika durdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Romanya-Kosova maçı çıkan olaylar nedeniyle 50 dakika durdu - Son Dakika
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