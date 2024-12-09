Romulo Cardoso'dan Göztepe'ye 10 Gollük Katkı - Son Dakika
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Romulo Cardoso'dan Göztepe'ye 10 Gollük Katkı

Romulo Cardoso\'dan Göztepe\'ye 10 Gollük Katkı

Göztepe'nin Brezilyalı forveti Romulo, bu sezon 12 maçta 6 gol ve 4 asistle dikkat çekiyor.

09.12.2024 11:29
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Göztepe forması giyen Romulo Cardoso, bu sezon ligde 6 gol 4 asist üreterek 10 gole doğrudan katkı vermeyi başardı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Brezilyalı forvet oyuncusu Romulo Cardoso, şu ana kadar ligde sergilediği performansıyla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Kaydettiği 6 golle takımının en skorer oyuncusu olan Romulo, 4 asist yaparak da takım arkadaşlarının rakip fileleri havalandırmasında önemli bir pay sahibi oldu. Böylece 22 yaşındaki oyuncu, forma giydiği 12 maçta 10 gole doğrudan katkı vermiş oldu.

Brezilyalı yıldız, şu ana kadar Fenerbahçe, Bodrum FK, Samsunspor, Sivasspor, Konyaspor ve Adana Demirspor maçlarında rakip fileleri birer kez havalandırmayı başarırken, gol attığı Sivasspor ve Adana Demirspor maçlarında da birer asist yaptı. Golcü oyuncu, deplasmanda 4-2 kazanılan Beşiktaş maçında ise skor üretemezken 2 asist yapma başarısı gösterdi.

Romulo, geçtiğimiz sezonu geride bıraktı

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Athletico Paranaense'den kiralık olarak Göztepe'ye katılan Romulo, sarı-kırmızılı formayla 1. Lig'de de mücadele etme başarısı gösterdi. İzmir ekibinde 13 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 5 gol, 3 asistlik katkı verdi. Bu sezon forma giydiği 12 maçta ise 6 gol 4 asistlik performans sağlayan Romulo, şimdiden geçtiğimiz sezonu geride bırakmış oldu. Göztepe de Romulo'nun 2.5 milyon Euro'luk bonservis opsiyonunu ocak ayında kullanmayı planlıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Futbol, Finans, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Romulo Cardoso'dan Göztepe'ye 10 Gollük Katkı - Son Dakika

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