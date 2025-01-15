Romulo İçin Transfer Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
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Spor

Romulo İçin Transfer Görüşmeleri Başladı

Romulo İçin Transfer Görüşmeleri Başladı

Göztepe'nin yıldızı Romulo'ya Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu kulüpler ilgi gösteriyor.

15.01.2025 15:50
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Göztepe'de gösterdiği performansla Beşiktaş'ın radarına giren Romulo'nun temsilcisi, siyah-beyazlılar da dahil olmak üzere Brezilyalı oyuncuya ilgisi bulunan kulüplerle transfer görüşmelerine başladı. Ayrıca İzmir ekibi de kiralık olarak takımda bulunan 22 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak istiyor.

Göztepe'nin geçtiğimiz sezon Brezilya ekibi Athletico Paranaense'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Romulo, gösterdiği performansla transferin gözdesi haline geldi. Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 18 maçta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, takımına 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Temsilcisi görüşmelere başladı

Bu performansıyla birçok takımın transfer listesine dahil olan Romulo için Beşiktaş da nabız yokluyor. İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Brezilyalı futbolcunun temsilcisi başarılı oyuncuya ilgisi olan kulüplerle transfer görüşmelerine başladı.

Ayrıca Göztepe de 1.5 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı Romulo'nun 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncunun bonservisini almak istiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Brezilya, Beşiktaş, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

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