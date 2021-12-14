İngiltere'de artan koronavirüs vakaları futbolu çok ciddi şekilde vurdu. Tottenham'da futbolcusundan teknik ekibe kadar herkeste testler pozitif çıkıyor. Tottenham bir süredir maçlara çıkamıyor.
Manchester United, koronavirüs vakaları sonrası antrenmanlarını yaptığı Carrington tesislerini kapattı.
Manchester United'ın "Maç ertelensin" talebi Premier Lig yönetiminden kabul gördü. Brentford maçı ertelendi.
İngiltere Premier Lig'de bir haftada toplamda 42 futbolcu ve personelde koronavirüs tespit edildi.
Son Dakika › Spor › Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı - Son Dakika Spor