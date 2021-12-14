Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı

İngiltere'de artan koronavirüs vakaları futbolu çok ciddi şekilde vurdu. Tottenham'da futbolcusundan teknik ekibe kadar herkeste testler pozitif çıkıyor. Tottenham bir süredir maçlara çıkamıyor.

UNİTED'DA DEPREM

Manchester United, koronavirüs vakaları sonrası antrenmanlarını yaptığı Carrington tesislerini kapattı.

TALEP KABUL EDİLDİ

Manchester United'ın "Maç ertelensin" talebi Premier Lig yönetiminden kabul gördü. Brentford maçı ertelendi.

42 VAKA

İngiltere Premier Lig'de bir haftada toplamda 42 futbolcu ve personelde koronavirüs tespit edildi.