Ronaldo, oğlunu kaybettikten sonra ilk kez görüntülendi! - Son Dakika

Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz gün yeni doğan oğlunun hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Portekizli futbolcu yaşanan trajik olaydan sonra ilk kez görüntülendi.

ARSENAL MAÇINDA SAHADA OLMASI BEKLENİYOR

Antrenman tesislerine şöförüyle birlikte gelen Ronaldo, arka koltukta kulağında kulaklık takılı şekilde otururken objektiflere yansıdı. Manchester United'ın gerçekleştirdiği antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışan Portekizli yıldızın hafta sonu oynanacak Arsenal maçında sahada olması bekleniyor.

"SENİ DAİMA SEVECEĞİZ"

Pazartesi günü oğullarını kaybettiklerini açıklayan Ronaldo ve Rodriguez çifti, "Oğlumuzun vefat ettiğini en derin üzüntümüzle duyurmak zorundayız. Bu herhangi bir ebeveynin hissedebileceği en büyük acıdır. Yalnızca kızımızın doğumu bize bu anı biraz umut ve mutlulukla yaşama gücü veriyor. Tüm uzman bakım ve destekleri için doktor ve hemşirelerimize teşekkür ederiz. Hepimiz bu kayıptan dolayı harap olduk ve bu zor zamanda mahremiyete saygı duyulmasını rica ediyoruz. Bebeğimiz, sen bizim meleğimizsin. Seni daima seveceğiz." ifadelerini kullanmıştı.