Ronaldo, oğlunu kaybettikten sonra ilk kez görüntülendi! - Son Dakika
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Ronaldo, oğlunu kaybettikten sonra ilk kez görüntülendi!

20.04.2022 23:35

Cristiano Ronaldo, yeni doğan oğlunun yaşamını yitirmesinin ardından ilk kez görüntülendi. Manchester United antrenman tesislerine şoförüyle birlikte gelen Portekizli yıldız, arabanın içinde kulaklıkla objektiflere yansıdı.

Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz gün yeni doğan oğlunun hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Portekizli futbolcu yaşanan trajik olaydan sonra ilk kez görüntülendi.

ARSENAL MAÇINDA SAHADA OLMASI BEKLENİYOR

Antrenman tesislerine şöförüyle birlikte gelen Ronaldo, arka koltukta kulağında kulaklık takılı şekilde otururken objektiflere yansıdı. Manchester United'ın gerçekleştirdiği antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışan Portekizli yıldızın hafta sonu oynanacak Arsenal maçında sahada olması bekleniyor.

Yaşadığı travmanın tarifi yok! Ronaldo, oğlunu kaybettikten sonra ilk kez görüntülendi

"SENİ DAİMA SEVECEĞİZ"

Pazartesi günü oğullarını kaybettiklerini açıklayan Ronaldo ve Rodriguez çifti, "Oğlumuzun vefat ettiğini en derin üzüntümüzle duyurmak zorundayız. Bu herhangi bir ebeveynin hissedebileceği en büyük acıdır. Yalnızca kızımızın doğumu bize bu anı biraz umut ve mutlulukla yaşama gücü veriyor. Tüm uzman bakım ve destekleri için doktor ve hemşirelerimize teşekkür ederiz. Hepimiz bu kayıptan dolayı harap olduk ve bu zor zamanda mahremiyete saygı duyulmasını rica ediyoruz. Bebeğimiz, sen bizim meleğimizsin. Seni daima seveceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Yaşadığı travmanın tarifi yok! Ronaldo, oğlunu kaybettikten sonra ilk kez görüntülendi
Ronaldo, oğlunu kaybettikten sonra ilk kez görüntülendi!
YORUMLAR
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Liverpool taraftarından oğlunu kaybeden Ronaldo'ya destek Liverpool taraftarından oğlunu kaybeden Ronaldo'ya destek Bebeğini kaybeden Ronaldo'ya Liverpool taraftarından benzeri görülmemiş destek Bebeğini kaybeden Ronaldo'ya Liverpool taraftarından benzeri görülmemiş destek

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Son Dakika Spor Ronaldo, oğlunu kaybettikten sonra ilk kez görüntülendi! - Son Dakika


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