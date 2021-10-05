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Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi - Son Dakika

Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi

05.10.2021 09:35

Manchester United'da Ronaldo ve Teknik Direktör Solskjaer arasında ipler gerildi. Ronaldo, maçın skorunu değiştirebileceği sırada yedek beklemek istemiyor. Everton maçında Ronaldo'yu yedek bırakan Solskjaer, "Aldığım kararların arkasındayım" sözleriyle adeta rest çekti. Sir Alex Ferguson da Solskjaer'in oynattığı futbolu ve tercihlerini eleştirdi. İngiliz basını, Manchester United'da Solskjaer döneminin sona ereceğini yazdı. Ronaldo'nun tavırları da bu haberi doğrular nitelikte.

Ole Gunnar Solskjaer'in defteri kapanıyor. Beklenen başarıları bir türlü ortaya koyamayan Solskjaer, oynattığı futbolla da dikkatleri üzerine çekti. Sancho, ,Martial, Pogba, Bruno Fernandes, Shaw, Maguire ve Ronaldo gibi yıldızlara sahip olan Norveçli hoca, kötü sonuçlara Ronaldo ile anlaşmazlığı da ekleyince adeta sonunu hazırladı.

"TERCİHLERİ HATALI"

Kulübün efsanesi Sir Alex Ferguson, Norveçli hocanın en büyük destekçisiydi ancak artık o da eleştiriyor. Ronaldo, 90 dakikayı tamamlamasına izin vermeyen hocadan memnun değil. Eski takım arkadaşı olan ikili, antrenör-futbolcu ilişkisinde başarılı olamadı.

CONTE İDDİASI

İngiliz basını, Solskjaer'in kısa süre içinde ayrılacağını yazdı. Todofichajes'in haberine göre; Antonio Conte, Manchester United'dan haber bekliyor.

Manchester United, Bruno Fernandes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi - Son Dakika
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