RTÜK Başkanı 23 Nisan\'ı Voleybol Federasyonu\'nda Kutladı

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Voleybol Federasyonu'nda (TVF) çocuk ve genç sporcularla bir araya geldi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Voleybol Federasyonu'nda çocuk ve genç sporcuları ziyaret etti. Şahin, sporcular tarafından federasyon binasının önünde çiçeklerle karşıladı. Şahin, burada yaptığı konuşmada, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada örneği bulunmayan ve ülkemize has, çocuklara verilen değerin en önemli göstergesi olan bayramlarımızdan bir tanesi. Radyo ve Televizyonu Üst Kurulu olarak bugün buradaki çocuklarımızla birlikte ve gençlerimizle birlikte bayramı kutlamak ve onların bu güzel çalışmalarını yerinde görmek istedik. Ülkemizin her yerinde şu anda 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlanmakta. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, sizleri ekrandaki ve bizim alanımızdaki zararlı içeriklerden koruma adına faaliyetlerimize devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından sporcular tarafından RTÜK Başkanı Şahin'e imzalı milli takım forması hediye edildi. Şahin de sporculara hediye verdi.