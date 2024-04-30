Sabiha Köstem Ortaokulu Öğrencileri Türkiye Şampiyonu Oldu

Spor

Sabiha Köstem Ortaokulu öğrencileri, Kızlar Yüzme Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu.

Bursa Osmangazi Sabiha Köstem Ortaokulu yüzme takımı Rize'de gerçekleştirilen Okul Sporları Küçükler Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya ulaşarak Türkiye şampiyonu oldu. Geçtiğimiz yıllarda Futbol Türkiye 4.'lüğü, Voleybol Türkiye 3.'lüğü, Atletizm Türkiye 2.'liği başarısı olan Sabiha Köstem Ortaokulu, bu yıl Yüzme Türkiye Şampiyonluğu ile yıllardır süregelen başarısını taçlandırdı. Her yıl yüzlerce öğrencisini Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve nitelikli liselere gönderen ve bu yönüyle akademik başarısını ispatlayan okul, spor dallarında da hatırı sayılır başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı şampiyonada sergiledikleri üstün performansla bu önemli başarıya imza atan öğrencilerini tebrik eden Okul Müdürü Muhsin Şahin, "Sabiha Köstem Hayallerin Gerçekleştiği Okul" sloganıyla çıktığımız bu yolda okul yönetimi olarak spora gönül vermiş öğrencilerimizi her zaman destekliyor ve onların yanında oluyoruz. Rize'de şampiyon olan öğrencilerimizi kutluyorum. Onların her zaman yanında olan öğretmenlerimiz Ayşe Gökçe'ye ve İsmet Vatansever'e teşekkür ediyorum. Yıl boyunca futbol, voleybol, basketbol, futsal, atletizm, bocce, satranç ve bireysel spor dallarında sayısız kupa kazanan bütün takımlarımızın oyuncularını ve değerli öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Spordaki bu üstün başarıların yıl sonundaki LGS başarısı ile zirveye çıkacağına inanıyorum. Öğrencilerimizi hem akademik hem de sosyal ve sportif faaliyetler ile geleceğe hazırlamanın en temel hedefimiz olduğunu belirtmek istiyorum. Başarılarımız daim olsun" dedi. - BURSA