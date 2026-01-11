Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring'in karşı karşıya geldiği final maçını 86-66 kazanan Fenerbahçe Opet Kupa'nın sahibi oldu.
Fenerbahçe Spor Kulübü, 24 saat içerisinde ezeli rakibi Galatasaray'a karşı iki kez şampiyon oldu. Dün akşam saatlerinde erkek futboldaki Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibini üstün bir oyun sergileyerek 2-0 yendi ve kupayı müzesine götürdü.
Bugün oynanan karşılaşmada ise iki takım bu kez Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Maçın başından bu yana skoru önde götüren Fenerbahçe, rakibini 86-66 yenerek kupayı 15'nci kez müzesine koydu.
Bu sonuçlarla birlikte Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, eylül ayında göreve geldiği sarı-lacivertli camiadaki görevinde 24 saat dolmadan Galatasaray'a karşı iki kez mutlu sona ulaştı. Saran, iki şampiyonlukta da takımının kupa seremonisinde oyuncuları tek tek tebrik etti.
Son Dakika › Spor › Sadettin Saran, Galatasaray'a karşı 24 saat dolmadan ikinci kupasını kazandı - Son Dakika
