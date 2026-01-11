Sadettin Saran, Galatasaray'a karşı 24 saat dolmadan ikinci kupasını kazandı - Son Dakika
Sadettin Saran, Galatasaray'a karşı 24 saat dolmadan ikinci kupasını kazandı

Sadettin Saran, Galatasaray\'a karşı 24 saat dolmadan ikinci kupasını kazandı
11.01.2026 17:55  Güncelleme: 18:13
Sadettin Saran, Galatasaray\'a karşı 24 saat dolmadan ikinci kupasını kazandı
Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı, final maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 yenen Fenerbahçe Opet kazandı. Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde de erkek futboldaki Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti. Sarı-lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran, 24 saat içerisinde ezeli rakiplerine karşı iki kupa kazanmayı başardı.

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring'in karşı karşıya geldiği final maçını 86-66 kazanan Fenerbahçe Opet Kupa'nın sahibi oldu.

ERKEK FUTBOLDA KAZANAN FENERBAHÇE

Fenerbahçe Spor Kulübü, 24 saat içerisinde ezeli rakibi Galatasaray'a karşı iki kez şampiyon oldu. Dün akşam saatlerinde erkek futboldaki Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibini üstün bir oyun sergileyerek 2-0 yendi ve kupayı müzesine götürdü.

BU KEZ KADINLAR KARŞI KARŞIYA GELDİ

Bugün oynanan karşılaşmada ise iki takım bu kez Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Maçın başından bu yana skoru önde götüren Fenerbahçe, rakibini 86-66 yenerek kupayı 15'nci kez müzesine koydu.

24 SAAT DOLMADAN GALATASARAY'A KARŞI İKİ ŞAMPİYONLUK

Bu sonuçlarla birlikte Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, eylül ayında göreve geldiği sarı-lacivertli camiadaki görevinde 24 saat dolmadan Galatasaray'a karşı iki kez mutlu sona ulaştı. Saran, iki şampiyonlukta da takımının kupa seremonisinde oyuncuları tek tek tebrik etti.

Son Dakika Spor Sadettin Saran, Galatasaray'a karşı 24 saat dolmadan ikinci kupasını kazandı - Son Dakika

  hakan1122:
    her zaman her yerde her dalda şampiyon Fenerbahçe gsye karşı 2 günde 2 kupa gsyi yenmek alışkanlık oldu tebrikler Fenerbahçe tebrikler taraftarımız tebrikler sporcularımız tebrikler yönetimimiz... 6 0 Yanıtla
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul’da
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
