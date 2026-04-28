Sadettin Saran aday olacak mı? Fenerbahçe seçime gidiyor - Son Dakika
28.04.2026 10:03
Fenerbahçe 7 ay sonra yeniden seçime giderken, Sadettin Saran’ın aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyor; kulislerde ise yeniden aday olabileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe’de sular durulmuyor. Sarı-lacivertli kulüp, son seçimden yalnızca 7 ay sonra yeniden seçimli kongreye gitmeye hazırlanıyor. Gözler ise mevcut başkan Sadettin Saran’ın aday olup olmayacağına çevrildi.

SEÇİM KARARI BEKLENİYOR

Kulüpte seçim tarihinin kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl yapılan olağanüstü kongrede başkan seçilen Sadettin Saran’ın geleceği merak konusu.

SARAN’DAN NET AÇIKLAMA YOK

Daha önce yaptığı açıklamada “Şampiyon yapamazsak burada kalmayacağız” diyen Saran, adaylık konusunda henüz resmi bir karar açıklamadı. Ancak kulislerde Saran’ın yeni bir ekiple yeniden aday olabileceği konuşuluyor.

ADAYLAR NETLEŞMEYE BAŞLADI

Fenerbahçe’de seçim öncesi adaylığını açıklayan isimler arasında Hakan Safi, Oktay Uludoğan ve Barış Göktürk yer alıyor. Eski TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın da adaylık için hazırlık yaptığı ifade ediliyor. Aziz Yıldırım ise daha önce yaptığı açıklamada aday olmayacağını duyurmuştu.

SEÇİM KARARININ ARKASINDAKİ SÜREÇ

Sadettin Saran’ın seçim kararı almasında yaşanan adli sürecin etkili olduğu belirtiliyor. Başkanlık döneminde yaşanan gelişmeler ve saha sonuçları, kulüpte yeniden seçim sürecini beraberinde getirdi.

CAMİADA BELİRSİZLİK HAKİM

Hem saha sonuçları hem de yönetimsel gelişmeler sonrası Fenerbahçe’de yeni dönemin nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Seçim süreciyle birlikte kulüpte önemli değişimlerin yaşanması bekleniyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
