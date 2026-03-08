Sadettin Saran: Adil Rekabet İstiyoruz

FENERBAHÇE Başkanı Sadettin Saran, "Dün de bugün de, hep beraber izledik, izlediniz, görüyorsunuz. Biz adil rekabet istiyoruz. Adil rekabet ortamı istiyoruz. Maalesef bu oluşturulamıyor. Korkarım bu gidişle… Biz kendi üstümüze düşeni inanın fazlasıyla yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin hakkını yedirmiyoruz, yedirmeyeceğiz" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında ağırladığı Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran açıklamalarda bulundu. Oyundan memnun olmadıklarını ancak son dakikaya kadar pes etmeyen futbolcularla gurur duyduklarını belirten Sadettin Saran, "Futboldan memnun muyuz? Çok değiliz. Bunu da kendi aramızda masaya yatıracağız. Ama mücadele ruhundan son dakikaya kadar pes etmeyen oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Başından beri zaten böyle bir takım oluşturmak istedik. Taraftarımıza da seslenmek istiyorum. Biz taraftarımız olmadan şampiyon olamayız. Bunu hep söylüyorum. 90 dakika, maçın sonuna kadar taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Aksi takdirde şampiyon olamayız" ifadelerini kullandı.

'BİZ ADİL REKABET İSTİYORUZ'

Hakem yönetimini eleştiren ve Fenerbahçe'nin hakkını yedirmeyeceklerini dile getiren Saran, "Bir de hakemlere değinmek istiyorum. Dün de bugün de, hep beraber izledik, izlediniz, görüyorsunuz. Biz adil rekabet istiyoruz. Adil rekabet ortamı istiyoruz. Maalesef bu oluşturulamıyor. Korkarım bu gidişle… Biz kendi üstümüze düşeni inanın fazlasıyla yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin hakkını yedirmiyoruz, yedirmeyeceğiz. Yedirmemek için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız da. Korkarım ki bu böyle devam ederse sene sonuna maç yönetecek hakem kalmayacak. Tekrar taraftarımıza seslenmek istiyorum. Oyuncularıma da güveniyorum, mücadele ruhuna da güveniyorum. Şampiyon olacağımıza da inanıyoruz. Hep beraber inanıyoruz. Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız. Lütfen son saniyeye kadar destek, full destek, tam destek" diyerek sözlerini noktaladı.