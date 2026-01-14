Fenerbahçe'nin Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth için yaptığı girişimin perde arkası netleşti. Sarı-lacivertlilerin hem kulübe hem de oyuncuya sunduğu teklifin detayları ortaya çıkarken, transferin devre arasında gerçekleşmemesinin gerekçeleri de paylaşıldı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Alexander Sörloth ile FaceTime üzerinden görüştü. Sörloth'un bu görüşmede, "Devre arasında gelemiyorum. Çok isterdim ama şimdilik bu transfer olmayacak" dediği belirtildi.
Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları'nın, Sercan Hamzaoğlu'na yaptığı açıklamada kulübe sunulan teklifin detaylarını paylaştığı aktarıldı. Torunoğulları'nın, "Atletico Madrid'e 25 milyon euro teklif ettik, 30 milyon euroya kadar çıkıp bu transferi gerçekleştirecektik" ifadelerini kullandığı kaydedildi.
Öte yandan sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki Norveçli golcüye yıllık 12 milyon euro maaş önerdiği ve bu ücret üzerinden prensipte anlaşma sağlandığı ileri sürüldü.
Sörloth'un, Sadettin Saran'a devre arasında ayrılığın zor olacağını ilettiği belirtilirken, "Diego Simeone ile konuştum, sezon sonuna kadar beni takımda tutmak istiyor. Ayrıca ikinci çocuğumuz yeni dünyaya geldi, eşim de şimdilik ülke değiştirmek istemiyor" dediği aktarıldı.
Haberde, Sörloth'un Fenerbahçe'nin teklifini kabul edemediği için üzgün olduğu ve sezon sonu için sarı-lacivertlilere "açık kapı" bıraktığı vurgulandı.
Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 24 maça çıktı. Norveçli santrfor bu karşılaşmalarda 7 gol atıp 1 asist yaparak 8 gole doğrudan katkı verdi. Sörloth'un Atletico Madrid ile sözleşmesinin 2028 yılına kadar devam ettiği belirtildi.
Son Dakika › Spor › Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)