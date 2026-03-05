Sadettin Saran'dan taraftarı kahreden haber - Son Dakika
Sadettin Saran'dan taraftarı kahreden haber

Sadettin Saran\'dan taraftarı kahreden haber
05.03.2026 09:20
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın gribal enfeksiyon geçirdiği ve bu nedenle Gaziantep deplasmanına gidemediği, oyunculara ise telefonla moral verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun sağlık sorunlarının ardından bu kez başkan Sadettin Saran'ın da hastalandığı öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüpte gribal enfeksiyon geçiren Saran'ın Gaziantep deplasmanına gidemediği belirtildi.

TEDESCO'YU HASTANEDE ZİYARET ETMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, tedavi gören teknik direktör Domenico Tedesco'nun durumunu yakından takip etti ve deneyimli teknik adamı hastanede ziyaret ederek moral verdi.

GAZİANTEP DEPLASMANINA GİDEMEDİ

Ziyaretin ardından Sadettin Saran'ın da gribal enfeksiyon geçirdiği öğrenildi. Bu nedenle Fenerbahçe Başkanı'nın takımın Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşma için deplasmana gidemediği ifade edildi.

FUTBOLCULARA TELEFONLA MORAL VERDİ

Başkan Saran'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği aktarıldı. Saran'ın ayrıca Gaziantep FK maçı öncesinde futbolcularla telefonla tek tek görüşerek takıma moral verdiği belirtildi.

Saadettin Saran, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sadettin Saran'dan taraftarı kahreden haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 250500 250500:
    Başlığı okuyunca birşey zannettim 3 0 Yanıtla
  • serhat ali serhat ali:
    kulübe nasıl bir virüs bulaştırdılar acaba. hoca yatıyor, başkan yatıyor, topçular sakat... 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Sadettin Saran'dan taraftarı kahreden haber - Son Dakika
