Sadettin Saran\'dan taraftarı kahreden haber

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun sağlık sorunlarının ardından bu kez başkan Sadettin Saran'ın da hastalandığı öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüpte gribal enfeksiyon geçiren Saran'ın Gaziantep deplasmanına gidemediği belirtildi.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, tedavi gören teknik direktör Domenico Tedesco'nun durumunu yakından takip etti ve deneyimli teknik adamı hastanede ziyaret ederek moral verdi.
Ziyaretin ardından Sadettin Saran'ın da gribal enfeksiyon geçirdiği öğrenildi. Bu nedenle Fenerbahçe Başkanı'nın takımın Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşma için deplasmana gidemediği ifade edildi.
Başkan Saran'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği aktarıldı. Saran'ın ayrıca Gaziantep FK maçı öncesinde futbolcularla telefonla tek tek görüşerek takıma moral verdiği belirtildi.
