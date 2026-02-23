Sadettin Saran, Fenerbahçe\'de 6. kupasını kazandı

Eylül 2025'te Ali Koç ile girdiği seçimi kazanarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Sadettin Saran, görev süresindeki 6. kupasını kazandı. Sarı-lacivertli kulüp, farklı branşlarda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor.

ÇOK BRANŞLI BAŞARI

Saran başkanlığında Fenerbahçe'nin kazandığı kupalar şöyle:

Erkek Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası

Voleybol Şampiyonlar Kupası

Futbol Turkcell Süper Kupa

Kadın Basketbol Türkiye Kupası

Kadın Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası

Erkek Basketbol Türkiye Kupası

Kısa sürede gelen bu başarılar, camiada "çok branşlı istikrar" olarak yorumlandı.