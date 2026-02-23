Sadettin Saran, Fenerbahçe\'de 6. kupasını kazandı

Eylül 2025'te Ali Koç ile girdiği seçimi kazanarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Sadettin Saran, görev süresindeki 6. kupasını kazandı. Sarı-lacivertli kulüp, farklı branşlarda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor.
Saran başkanlığında Fenerbahçe'nin kazandığı kupalar şöyle:
Kısa sürede gelen bu başarılar, camiada "çok branşlı istikrar" olarak yorumlandı.
