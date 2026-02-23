Sadettin Saran, Fenerbahçe'de 6. kupasını kazandı - Son Dakika
Sadettin Saran, Fenerbahçe'de 6. kupasını kazandı

23.02.2026 08:21
Eylül 2025'te başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin çok branşlı başarısını sürdürmeye devam ediyor. Saran'ın görev süresi boyunca sarı-lacivertli kulüp, 6 farklı kupa kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Bu kupalar; Erkek Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası, Voleybol Şampiyonlar Kupası, Futbol Turkcell Süper Kupa, Kadın Basketbol Türkiye Kupası, Kadın Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Erkek Basketbol Türkiye Kupası oldu.

Eylül 2025'te Ali Koç ile girdiği seçimi kazanarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Sadettin Saran, görev süresindeki 6. kupasını kazandı. Sarı-lacivertli kulüp, farklı branşlarda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor.

ÇOK BRANŞLI BAŞARI

Saran başkanlığında Fenerbahçe'nin kazandığı kupalar şöyle:

  • Erkek Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası
  • Voleybol Şampiyonlar Kupası
  • Futbol Turkcell Süper Kupa
  • Kadın Basketbol Türkiye Kupası
  • Kadın Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası
  • Erkek Basketbol Türkiye Kupası

Kısa sürede gelen bu başarılar, camiada "çok branşlı istikrar" olarak yorumlandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    var mı dunyada esi benzeri. 25 5 Yanıtla
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    gerçek spor kulübü tebrikler 18 5 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Sırada boks kürek yelken ip atlama var ama, dünyanın en büyük kulübü benim zaten. 5 3 Yanıtla
  • oktay sayar oktay sayar:
    2-0 konya maçı :) 4 4 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
