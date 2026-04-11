Sadettin Saran\'ın takımı taşıyan otobüs şoförüne söylediği şey bomba

Zirve takibini sürdüren ve hata payı olmayan bir dönemece giren Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı Kayserispor müsabakası için konakladığı otelden ayrılarak stadyuma doğru yola çıktı. Takımın otelden ayrılışı sırasında taraftarların yoğun ilgisi ve basın mensuplarının takibi vardı.

''SÖYLEYİN YAVAŞ GİTSİN!''

Otelden ayrıldıkları esnada basın mensuplarına kısa bir değerlendirmede bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, takımı taşıyan otobüsün hareket saati geldiğinde devreye girdi. Şoföre seslenen Saran'ın otobüs şoförüne seslenerek "Söyleyin yavaş gitsin. Dikkatli git ha, takım sana emanet!" dediği görüldü. enerbahçe kafilesi, bu diyalogların ardından polis eskortu eşliğinde maçın oynanacağı stadyuma doğru hareket etti.

BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

Başkan Saran’ın oyuncuların güvenliğini ön planda tutan bu samimi ve babacan tavrı, kısa süre içerisinde sosyal medya platformlarında binlerce etkileşim aldı.