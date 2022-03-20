Sadık Çiftpınar: O görüntüye sebebiyet vermek hiçbir şekilde kabul edilemez - Son Dakika
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Sadık Çiftpınar: O görüntüye sebebiyet vermek hiçbir şekilde kabul edilemez

20.03.2022 13:25
Sadık Çiftpınar: O görüntüye sebebiyet vermek hiçbir şekilde kabul edilemez

Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu oyuncu Sadık Çiftpınar, "Kümede kalma savaşının psikolojisiyle ne olursa olsun bir profesyonel futbolcuya yakışmayacak o görüntüye sebebiyet vermek hiçbir şekilde kabul edilemez.

Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu oyuncu Sadık Çiftpınar, "Kümede kalma savaşının psikolojisiyle ne olursa olsun bir profesyonel futbolcuya yakışmayacak o görüntüye sebebiyet vermek hiçbir şekilde kabul edilemez. Söz konusu olayın herkesi olduğu gibi beni ve ailemi de derinden yaraladığını belirterek bir kez daha özürlerimi iletiyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar, karşılaşma sırasında kendi taraftarlarınca ıslıklanınca tribüne hareket çekmişti. Maç sonrasında da süresiz kadro dışı bırakılan Sadık Çiftpınar, yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çiftpınar, şu ifadeleri kullandı: "İlk kez 2014-15 sezonunda formasını giydiğim Süper Lig'e yükseliş mücadelesinde onurla yer aldığım Yeni Malatyaspor formasıyla dün hayatımın en kötü gününü yaşadım. 7 aydır maaş almadan şu anda detaylandıramayacağım imkansızlıklara rağmen varını yoğunu takımı için ortaya koyan, koşullar ne olursa olsun maddi manevi fedakarlıklar yapan; sakat olduğu birçok dönemde bile ağrılarla ve sağlığını riske atarak sahada olup takıma katkı sağlamak isteyen, içerisinde bulunduğumuz ve Süper Lig seviyesine hiç yakışmayan kötü şartlara rağmen kendisinden çok takım arkadaşlarını motive etmeye çalışan, FIFA'ya başvurup tek taraflı fesih hakkı olan özellikle yabancı uyruklu takım arkadaşlarına şifahen verilen sözlere kefil olup, kendilerini ikna edip, takıma dönmesini sağlayan ve bu sözlerin defalarca tutulmayıp futbolcular karşısında yalancı durumuna düşürülen bir takım kaptanı olarak dün yediğimiz ikinci gol sonrası her şeyin tek sorumlusu benmişim gibi şahsıma ve aileme yönelik protestolar ve hiçbir haysiyetli insanın kaldıramayacağı sinkaflı küfürler öfke patlaması yaşamama neden oldu. Sıkıntılı geçen 7-8 ayın birikimi ve tamamen öfke kontrolümü kaybetmemden dolayı ortaya çıkan kesinlikle doğru olmayan tepkim için başta Malatya şehri olmak üzere tüm furbolseverlerden özür diliyorum. Kümede kalma savaşının psikolojisiyle ne olursa olsun bir profesyonel futbolcuya yakışmayacak o görüntüye sebebiyet vermek hiçbir şekilde kabul edilemez. Söz konusu olayın herkesi olduğu gibi beni ve ailemi de derinden yaraladığını belirterek bir kez daha özürlerimi iletiyorum."


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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sadık Çiftpınar: O görüntüye sebebiyet vermek hiçbir şekilde kabul edilemez - Son Dakika


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