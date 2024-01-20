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Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi'nde Yönetim Değişti - Son Dakika
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Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi'nde Yönetim Değişti

Şinasi Acar'ın uzun yıllar başkanlık yaptığı Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi'nde görev değişikliği yaşandı. Acar, koltuğunu Safa Menderes Civek'e devretti. Yeni başkan ve yönetim kurulu tebrik edildi.

Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi\'nde Yönetim Değişti
20.01.2024 - 16:10,  Güncelleme: 16:12
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Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi'nde yönetim değişti. Yıllardır başkanlık görevini sürdüren Şinasi Acar koltuğunu Safa Menderes Civek'e devretti.

Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi'nde görev değişikliği yaşandı. Uzun yıllardır dernek başkanlığı görevini sürdüren Şinasi Acar, son genel kurulda koltuğunu Safa Menderes Civek'e devretti. 26 yıldır şube başkanı olarak görev yapan Şinasi Acar, yeni başkan ve yönetim kurulunu tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi'nin yeni başkanı Safa Menderes Civek olurken, yönetim kurulunda Mehmet Tokgönül, Hüseyin Güngör, Ahmet Adıbelli, Bekir İçme yer aldı. Yönetim kurulu yedeklerinde Nihat Akşit, Ceyhun Denli, Mustafa Ergin, Şahin Dayangaç ve Çağdaş Uğurlu görev üstlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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