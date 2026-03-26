Sahada sağlık görevlisinin olmadığını gören hakemin yaptığı hareket takdir topladı

26.03.2026 19:07
Amasya'da bir futbol karşılaşmasında hakem, saha kenarında sağlık görevlisi bulunmadığı gerekçesiyle maçı oynatmadan tatil etti.

SAHADA SAĞLIK GÖREVLİSİ YER ALMADI

Amasya'da Fındıklı semt sahasında Amasya Belediyespor ile Amasya İdman Yurdu arasındaki U15 ligi müsabakası için futbolcular sahaya geldi. Müsabakanın hakemi Ümit Gerdan kontrollerinde saha kenarında sağlık görevlisi olmadığını görünce 'öncelik sporcu sağlığı' sözleriyle müsabakayı başlatmayıp, 15 dakika bekletti.

HAKEM MAÇI TATİL ETTİ

Süre tamamlanınca yeniden futbolcularla bir araya gelen genç hakem, sağlık görevlisinin olmadığını görmesi üzerine yaptığı değerlendirmede, "Arkadaşlar sağlık ekibi gelmediği için maçı tatil ediyorum" dedi.

FUTBOLSEVERLER TAKDİR ETTİ

Genç hakemin bu kararı futbolseverlerden takdir topladı. Yapılan yorumlarda can sağlığının her şeyden önemli olduğu dile getirilerek verilen kararın doğru olduğu belirtildi.

Amasya, Futbol, Tatil, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 19:20:57. #7.12#
