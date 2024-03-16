Süper Lig devi Beşiktaş'ın sahasında Antalyaspor ile oynadığı maçta inanılmaz anlar yaşandı. Mücadelenin uzatma dakikalarında penaltı ile skoru 2-2 yapan Beşiktaş'ın golü geçerlilik kazanmadı.
Kıran kırana geçen maçın son anlarında Mert Günok, kornerde rakip ceza sahasına girdi ve gelen ortada kafayı vurdu. Mert'in vuruşu savunmadan geri döndü. Beşiktaşlı futbolcular, bu pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Burak Pakkan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve Beşiktaş, 90+10'da VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.
Penaltıda topun başına geçen Milot Rashica, skoru 2-2'ye getirdi. İtirazlar sonrası Hakem Burak Pakkan, Rashica'nın penaltıda topa iki kez müdahalede bulunduğunu işaret ederek penaltıyı iptal etti. Antalyaspor, maçı 2-1 kazandı.
İşte Rashica'nın iptal olan penaltı golü;
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de görülmemiş olay! Beşiktaş'ın penaltısı neden iptal oldu? - Son Dakika
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, istifa etme gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Santos, takımın reaksiyonunun iyi olduğunu belirtirken, sonuçlara bakarak her şeyin olabileceğini ifade etti. Ayrıca, oyuncularına güvendiğini ve hedeflerine ulaşacaklarına inandığını dile getirdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, istifa etme gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Santos, maçın detaylarını ve takımın performansını değerlendirdi. Ayrıca, oyuncularına güvendiğini ve hedeflerine ulaşacaklarına inandığını belirtti. Yenilgilerin kendisini ve taraftarı mutsuz ettiğini ifade eden Santos, Beşiktaş'ın bu zorlu süreci birlikte atlatacaklarını vurguladı.
Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 yenerek maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karaman, takımın daha çok gelişen ve farklı şeyler ortaya koyan bir görüntü sergileyeceğini belirtti. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise Adana Demirspor'u tebrik ederek, milli maç arasından sonra istekli ve arzulu bir şekilde devam edeceklerini söyledi.
Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Sivasspor maçının ardından, 'Hak ettiğimiz bir karşılaşma ve galibiyet oldu' dedi. Y. Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Karaman, maç sonu basın toplantısında takımın performansını ve taraftarın coşkusunu övdü. Milli araya girileceğini ve eksik oyuncuların olduğunu belirten Karaman, önümüzdeki dönemde daha üst seviyeye çıkacaklarını söyledi.
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, takımın başarısızlığının sorumluluğunu üstlendi ve özür diledi. Uygun, milli maç arasında takımın performansını artırmak için çalışacaklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)