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Sahalarda ender görülen olay! Babası 87'de oyuna aldı, 89'da galibiyeti getiren golü oğlu attı - Son Dakika

Sahalarda ender görülen olay! Babası 87'de oyuna aldı, 89'da galibiyeti getiren golü oğlu attı

09.01.2022 11:28
Sahalarda ender görülen olay! Babası 87'de oyuna aldı, 89'da galibiyeti getiren golü oğlu attı

Portekiz Ligi'nde futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı. Porto teknik direktörü Sergio Conceiçao, 87. dakikada oğlu Francisco'yu oyuna aldı. 19 yaşındaki futbolcu oğlu 2 dakika sonra ise galibiyeti getiren golü attı.

Portekiz Ligi'nin 17. haftasında lider Porto, Estroil'e konuk oldu. Ev sahibi Estoril, ilk yarıyı 2-0 önde kapattığı maçta üstünlüğü koruyamadı. 49'da durumu 2-1'e getiren Porto, 84'te skoru Luis Diaz ile eşitledi.

İKİ DAKİKADA GALİBİYETİ GETİRDİ

Porto teknik direktörü Sergio Conceiçao, 87. dakikada oğlu Francisco Conceiçao'yu oyuna aldı. 19 yaşındaki oyuncu, 2 dakika sonra ise takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Sahalarda ender görülen olay! Babası 87'de oyuna aldı, 89'da galibiyeti getiren golü attı

İLK GOLÜNÜ ATTI

Francisco Conceiçao, Estoril deplasmanında Porto formasıyla kariyerindeki ilk golünü de atmış oldu.

Sahalarda ender görülen olay! Babası 87'de oyuna aldı, 89'da galibiyeti getiren golü attı

OĞLUNA 12 MAÇTA GÖREV VERDİ

Teknik Direktör Conceiçao, bu sezon oğluna 12 maçta süre verdi. Sadece bir kez ilk 11 başlayan genç oyuncu, alt yaş milli takımlarda ülkesinin formasını başarıyla terletiyor.

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Portekiz, Porto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sahalarda ender görülen olay! Babası 87'de oyuna aldı, 89'da galibiyeti getiren golü oğlu attı - Son Dakika Spor


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