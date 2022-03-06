Sahaya dalan taraftar hakeme saldırmak istedi! Futbolcuların müdahalesi faciayı son anda önledi - Son Dakika
Üye Girişi

Sahaya dalan taraftar hakeme saldırmak istedi! Futbolcuların müdahalesi faciayı son anda önledi

06.03.2022 20:25

Kadıköy'de facianın eşiğinden dönüldü. Sarı-lacivertli bir taraftar sahaya girerek hakem Zorbay Küçük'e saldırmak istedi. Olayı araya giren Serdar Aziz, Altay ve Mert Hakan engelledi.

Trabzonspor maçının 17. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe'de tribünler sinir küpüne döndü. Hakem Zorbay Küçük'e tepki gösteren sarı-lacivertli taraftar, ilk yarıyı bitiren düdüğün çalmasının ardından sahaya daldı.

TARAFTAR GÜÇLÜKLE TUTULDU

İlk yarıyı bitiren düdüğü çalmasının ardından bir Fenerbahçe taraftarı sahaya dalarak hakem Zorbay Küçük'e saldırı girişiminde bulundu. Taraftarı Serdar Aziz, Mert Hakan ve Altay güçlükle tutarken büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Kadıköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Sahaya dalan taraftardan hakeme saldırı girişimi
Kadıköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Sahaya dalan taraftardan hakeme saldırı girişimi
YORUMLAR
500
Fenerbahçe'den tepki Fenerbahçe'den tepki Fenerbahçe-Trabzonspor maçında sahaya taraftar girdi Fenerbahçe-Trabzonspor maçında sahaya taraftar girdi

İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Fenerbahçe, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sahaya dalan taraftar hakeme saldırmak istedi! Futbolcuların müdahalesi faciayı son anda önledi - Son Dakika


Son Dakika
20:25 Sahaya dalan taraftar hakeme saldırmak istedi! Futbolcuların müdahalesi faciayı son anda önledi
20:22 Fenerbahçe'den gündem olacak Zorbay Küçük açıklaması geldi: Haklı olduğumuzu tüm Türkiye gördü
20:02 Ahmet Çakar, Kadıköy'de Zorbay Küçük'ün kararına tepki gösterdi: Bu gece Türk hakemliği bitti
19:48 Fenerbahçe 10 kişi kaldı! Hakeme tepki sesleri yükseldi
19:27 Türkiye'ye gelen Ukraynalı sığınmacı sayısı kaç? Bakan Soylu paylaştı
19:26 Maç başlamadan taraftarlar birbirine girdi! Fenerbahçe taraftarı Trabzonsporlulara saldırdı
19:23 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 170 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 671 yeni vaka tespit edildi
18:54 Hamile kalan üniversiteli kızın, anne ve babasına verdiği cevap sosyal medyayı salladı: Erkek arkadaşım hapşırınca oldu
18:37 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan son dakika açıklaması geldi! Trabzonspor maçına gitmeme kararı aldı
18:30 İBB ve Fatih Belediyesi Süleymaniye Mahallesi'nin korunması için birlikte hareket edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 20:35:15. #1.12#
SON DAKİKA: Sahaya dalan taraftar hakeme saldırmak istedi! Futbolcuların müdahalesi faciayı son anda önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement