Sahaya dalan taraftar hakeme saldırmak istedi! Futbolcuların müdahalesi faciayı son anda önledi - Son Dakika

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Trabzonspor maçının 17. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe'de tribünler sinir küpüne döndü. Hakem Zorbay Küçük'e tepki gösteren sarı-lacivertli taraftar, ilk yarıyı bitiren düdüğün çalmasının ardından sahaya daldı.

TARAFTAR GÜÇLÜKLE TUTULDU

İlk yarıyı bitiren düdüğü çalmasının ardından bir Fenerbahçe taraftarı sahaya dalarak hakem Zorbay Küçük'e saldırı girişiminde bulundu. Taraftarı Serdar Aziz, Mert Hakan ve Altay güçlükle tutarken büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.