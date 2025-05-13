Sahibinden.com Voleybolun Sponsoru Oldu

Çevrim içi ilan ve alışveriş sitesi sahibinden.com, Türkiye Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru oldu.

The Peninsula İstanbul'daki imza töreninde Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Simge Aköz, A Milli Erkek Voleybol Takımı Oyuncusu Bedirhan Bülbül, Sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş, sporcular ve davetliler yer aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yaptığı konuşmada Türk voleybolunun Avrupa ve dünyada takdir edilen noktaya geldiğinin altını çizdi.

Başarıların arkasında ekonominin, takım çalışmasının, altyapının olduğunu vurgulayan Üstündağ, "Türk voleybolu dünyada ve Avrupa'da marka oldu. Bu evlatlar, bu ülkeye takım sporunda ilki yaşattılar. Bu güzel ve başarılı süreçte çok emek var. Sahada nasıl oyuncuların alın teri varsa, kulüplerin, antrenörlerin, tüm paydaşların bu başarıda payı büyük. Sahibinden.com ülkemizin en prestijli markalarından. Bu başarıda sponsorların ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Hayal kurmak lazım, hedef lazım, heyecanı kaybetmemek lazım. Biz tüm paydaşlarımızla örnek bir aile tablosu sergilediğimiz bu güzel günde sizlerle birlikte olduğumuz için mutluyuz. Türk sporuna, voleybol federasyonuna ve değer ortağımız olan sahibinden.com'a bu imzanın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş, iş birliği için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını anlatan Ertaş, "Sporcularımızın yükselen grafiğinde federasyonumuzun büyük emekleri var. Biz sadece Türkiye'de faaliyet gösteren bir markayız. 65 milyon insan her ay bizim sitemizi kullanıyor. Türkiye'nin markası olduk, Türk insanının markası olduk. Bizim milli takımlarımız dışında iş birliği yapmamız çok güç. Sokaktaki herkesin markası olan sahibinden.com'un kulüp iş birliği yapması durumunda başka kulüplerin kalbini kırması ihtimali var. Geçen yıl futbol milli takımlarıyla anlaşmıştık, bu yıl da voleybol federasyonuyla kol kola girdik. Ülkemize mal olmuş bir marka olarak Türk sporuna desteğimizi artırıyoruz." diye konuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Simge Aköz, toplantıda gösterilen reklam filmine dikkati çekerek birlikte forma giydiği arkadaşlarının kamera karşısında da çok iyi performans ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye'nin aydınlık yüzleri olarak gençlere rol modelliğe devam edeceklerini vurgulayan Aköz, "Bu yolda sponsorluklar da çok önemli. Bu bir iş birliği değil, bir gönül birliğidir. O yüzden sahibinden.com ailesine çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Oyuncusu Bedirhan Bülbül de "Böyle büyük markaların bize destek vermesi, bize güç veriyor. Eminim ki Türk voleybolu adına hayırlı bir anlaşma olacaktır." açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşmasının imzalanması ve toplu fotoğraf çekimiyle imza töreni tamamlandı.