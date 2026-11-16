Şahika Ercümen, Antalya'daki COP31'de su altında denizlere saygı duruşu yapacak - Son Dakika
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Şahika Ercümen, Antalya'daki COP31'de su altında denizlere saygı duruşu yapacak

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Şahika Ercümen, Antalya\'daki COP31\'de su altında denizlere saygı duruşu yapacak
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Şahika Ercümen, Antalya\'daki COP31\'de su altında denizlere saygı duruşu yapacak
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Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, deniz kirliliğine dikkat çekmek için yarın Antalya'daki COP31'de akvaryumda dakikalarca nefesini tutup saygı duruşu yapacak. Deneme dalışını başarıyla tamamlayan Ercümen, mesajı eylemle vermek istediğini söyledi.

Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, denizlerin geleceğine dikkat çekmek ve onlara sessiz bir saygı duruşunda bulunmak için COP31'de suyun altında nefesini tutacak. Deneme dalışında dakikalarca su da kalan Şahika, "Burada nefeslerimizi tutarak denizler nefes alsın mesajını vermek istiyoruz" dedi.

Milli sporcu Şahika Ercümen, yarın Antalya'daki COP31 Mavi Alan'da kurulan su dolu akvaryuma girecek. Deniz ve okyanusların temizliğine dikkat çekmek için dakikalarca nefesini tutacak ve sessiz saygı duruşunda bulunacak. Büyük dalış öncesi deneme antrenmanı yapıp başarıyla sonuçlandıran Şahika, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. COP31 dünyanın en büyük iklim kongresi olduğuna dikkati çeken Şahika Ercümen, "Bunu ülkemizde yapıyor olmamız bizim için çok gurur verici" dedi.

"Mesajı eylemle vermek istedik"

Milli sporcu, hem Birleşmiş Milletler sudaki yaşam savunucusu hem de sıfır atık elçisi olarak amacının su altından bir mesaj vermek olduğunu belirterek, "Burada nefeslerimizi tutarak denizler nefes alsın mesajını vermek istedik. Daha önce de katıldığım COP zirvelerinde aslında pek çok taahhüt oluyor ama bunların yaptırıma geçtiğini, somut eyleme geçtiğini görmek çok kıymetli bizler için. Bence Türkiye'de yapılan bu COP31 zirvesi de böyle bir zirve olacak. Biz de bir mesajı eylemle vermek, suyun altında denizlere saygı duruşu yaparak bu iddiamızı kuvvetlendirmek istedik açıkçası" ifadelerini kullandı.

"Görüş açımı kapatacak derecede kirliliğin içine maalesef yaptığım dalışlar oldu"

Şahika, dalışlarında karşılaştığı kirliliklerden de bahsederek, "Denizlerin altı gerçekten ciddi bir kirlilikle karşı karşıya, özellikle deniz tabanında çok fazla atık var. Genelde bizler yüzeyindekileri görüyoruz tabii ama daldığınızda, suyun altına indiğinizde asıl atığın çoğunun bir buzdağının altı gibi denizlerin altında olduğuna da maalesef şahit oluyoruz. Dolayısıyla oradaki o sessizliğe karışın da sesi olmak istedik. Örneğin geçtiğimiz aylarda müsilaj dalışı yaptık. Maalesef orada zaten bütün görüşünüz kapalı. Çok enteresan bir yapısı var. Ve denizlerin bu aslında sessiz bir yakarışı gerçekten, kendini ifade etme biçimi. O yüzden çok atıkların olduğu müsilaj buna dahil, pek çok denizde benim görüş açımı kapatacak derecede kirliliğin içine maalesef yaptığım dalışlar oldu" diye konuştu.

"Doğaya nefes almak için bir şans vermemiz lazım"

Doğanın bir bütün olduğunu ve bizlerin de misafir olduğuna vurgu yapan Şahika Ercümen, "Dolayısıyla doğanın kendi, biz her şeyi olur ne bıraksak temizleme, kendi kendi yenileme gücü var, şansı var ama biz maalesef bunları da, tüm kaynakları da tüketiyoruz. O yüzden doğaya nefes alması için bir şans, bir fırsat vermemiz lazım. Bunun için de hepimiz günlük alışkanlıklarımızdan başlayarak, gerekirse yönetimlerin alacağı kararların takipçisi olarak mutlaka bunun bir parçası olmalıyız" mesajını verdi.

Kaynak: İHA
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