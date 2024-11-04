Şahika Ercümen, Ayvalık'ta Dalış Yaptı - Son Dakika
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Şahika Ercümen, Ayvalık'ta Dalış Yaptı

Şahika Ercümen, Ayvalık\'ta Dalış Yaptı

Dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Ayvalık'ın su altı güzelliklerini tanıtmak için dalış yaptı.

04.11.2024 10:16
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Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde su altı güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla dalış gerçekleştirdi.

Ercümen, Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kapsamında düzenlenen ve olumsuz hava koşullarına rağmen Kerbela mevkisinde Ayvalık açıklarında bulunan kırmızı mercanlar ve gorgonya ormanına tüpsüz daldı.

???????Dünyada bir eşi İtalya'nın Portofino kentinde bulunan Ayvalık'ın kırmızı mercanları için 30 metre tüpsüz dalış yapan milli sporcu Şahika Ercümen, mercanların güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

AA muhabirine açıklama yapan Ercümen, Ayvalık'taki kırmızı mercanları hem Türkiye'de hem de dünyada tanıtmak amacıyla bir dalış yaptığını söyledi.

Fırtınaya rağmen güzel bir dalış olduğunu belirten Ercümen, "Her şey yolunda gitti. Suyun altında hem deniz çayırları hem gümüş balıkları hem de kızıl mercanlarımız var. Onlarla tekrar suyun altında buluşmak çok önemli. Çünkü ben yıllarıdır bu bölgelerde dalışlar yapıyorum. Bunun belgeselini de yapmıştım." dedi.

Su altı zenginliklerinin korunmasının devamlılığının sağlanması gerektiğine de değinerek yeni nesillere taşınmasını ve tüm dünyaya tanıtılmasını amaçladıklarını dile getiren Ercümen, şunları kaydetti:

"Dünyada çok az karşılaşabileceğiniz şeyler. Bu yüzden bunun da anlamı ve önemini bilerek bu noktalar gerektiği kıymeti daha çok görmeli. Özellikle deniz ve dalış turizmi için çok önemli, çok anlamlı. Bu bölgede hem suyun altı çok güzel hem suyun üstü çok güzel. O yüzden ben herkesi buraya dalış yapmaya bekliyorum."

Uluslararası dalış eğitmeni Kubilay Kılıç da Ayvalık'ın su altı zenginliklerini tanıtmak amacıyla dalış etkinliğini yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ayvalık'ta 7- 8 tane rif var. Bu riflerden bir tanesi ve en önemlilerinden birinin üzerindeyiz. Su altında sadece ve sadece Türkiye'de Ayvalık'ta, dünyada da İtalya'nın Portofino kenti açıklarında bulunan ama yoğunluğu, görsel güzellikleri ile su altı habitatına hizmet verdiği yoğun bir bölgedeyiz. Bunların korunması ve tanıtılması amacıyla buradayız. Amacımız tüm dünyaya bunları duyurmak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şahika Ercümen, Ayvalık'ta Dalış Yaptı - Son Dakika

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