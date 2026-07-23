Şahika Ercümen, Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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Şahika Ercümen, Türkiye Şampiyonu

23.07.2026 15:56
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Şahika Ercümen, Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 68 metre dalışla birinci oldu.

Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde birinciliği elde eden milli sporcu Şahika Ercümen, organizasyonun ilk gününü şampiyonlukla tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

Kaş açıklarındaki şampiyonada Sabit Ağırlık (CWT) kategorisinde 68 metreye 2 dakika 35 saniyede dalarak şampiyonluğa ulaşan serbest dalış dünya rekortmeni Ercümen, ilk günkü performansını değerlendirdi.

Milli sporcu Şahika Ercümen, Türkiye şampiyonluğundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye Şampiyonası'nın ilk gününü şampiyonluk ile kapatıyoruz. Bu sene en büyük hedefim, Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Buradaki yarışmalarda henüz birkaç dalışım daha var. Kendimi iyi ve hazır hissediyorum. Destekleyen herkese çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en başarılı serbest dalış sporcularını bir araya getiren organizasyon, 26 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

Şahika Ercümen, Türkiye, Antalya, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şahika Ercümen, Türkiye Şampiyonu - Son Dakika

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