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Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Gebze Belediye Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Gebze Belediye Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup etti

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde oynadığı karşılaşmada Gebze Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 4-0 mağlup etti. Şahinbey Ampute Futbol Takımı, iyi bir oyun sergileyerek rakibini net bir skorla yendi. Şampiyonluk yolunda ilerleyen takım, hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Gebze Belediye Spor Kulübü\'nü 4-0 mağlup etti
31.12.2023 - 12:54,
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Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde oynadığı karşılaşmada Gebze Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 4-0 mağlup etti.

Ligdeki çıkışını aldığı galibiyetlerle sürdüren Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Gebze Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu ve çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısını Şahinbey Ampute Futbol Takımı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarısı da çekişmeli geçen karşılaşmada Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı rakip filelere iki gol daha göndererek güçlü rakibini 4-0 mağlup etti.

"Alınan galibiyetten dolayı mutluyum"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, iyi bir oyunla rakip karşısında net bir skorla galip geldiklerini belirterek, "Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun vermiş olduğu destekle şampiyonluk yolunda bir engeli daha geçtik. Gebze Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ligin yeni takımı olmasına rağmen çok iyi bir oyun ortaya koydu. Her iki takımın teknik ekibini, futbolcularını ve yönetimini tebrik ediyorum. Ayrıca taraftarlarımızda bizleri yalnız bırakmıyor onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Lig deki çıkışımızı önümüzdeki haftalarda sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"Şampiyonluk yolunda ilerliyoruz"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Antrenörü Fatih Karakuş iyi bir oyunla net bir skor aldıklarını belirterek, "Ortaya konan futboldan ve alınan galibiyetten dolayı tüm sporcularımı kutluyorum. Şampiyonluğa oynayan bir takımız ve bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Sezon sonunda Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize şampiyonluk sevinci yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz yine Avrupa"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takım Kaptanı Fuat Taştan alınan galibiyetten dolayı takım arkadaşlarını tebrik ederek, "Sezon başında Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak sezona başladık. Bundan sonraki süreçte de ligi yine şampiyon olarak tamamlayıp şehrimizi ve ülkemizi Avrupa da temsil etmek istiyoruz. Bu haftaki maça iyi bir başlangıç yaptık ve maçın hemen başında gelen gol bizi rahatlattı ve akabinde farka gittik. Oyuncu arkadaşlarımın yüreğine sağlık" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Gebze Belediye Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Gebze Belediye Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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