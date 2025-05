Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Takımı Şampiyonluğa Yaklaşırken

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, ligin bitimine 2 hafta kala kendi evinde İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 2-0 mağlup ederek şampiyonluk için son viraja girdi.

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi sahasında İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluk için geri sayıma geçen Mavi-beyazlı ekip, karşılaşmanın büyük bölümünde rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı önümüzdeki hafta kendi evinde Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı mağlup ettiği takdirde taraftarı önünde şampiyonluk kupasını kaldıracak.

"Ligin en güçlü takımıyız"

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, şampiyonluk için son bir maçlarının kaldığını belirterek, "Her iki takımda sahada centilmence mücadele etti. Her iki takımın yöneticilerini, teknik heyetini ve sporcularını tebrik ediyorum. Şahinbey Belediyespor olarak, her maça ayrı bir önem ve ciddiyetle hazırlanıyoruz. Ligin en güçlü takımlarından biriyiz. Şampiyonluk yolunda son viraja giriyoruz. İnşallah son maçımızı da kazanarak kendi sahamızda şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyoruz. Şampiyonluk ipini göğüslendikten sonra Avrupa Şampiyonlar Ligi'ine gideceğiz. Orada da şampiyon olup üçüncü Avrupa Şampiyonluğumuzu kazanmak istiyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Şampiyon olacağız"

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Antrenörü Fatih Karakuş ise tüm taraftarları önümüzdeki hafta sonu Akkent Spor Köyü'ne davet ederek, "Ligin ilk haftasında ne söylediysem son haftaya girerken de aynısını söylüyorum. Biz bu ligi şampiyon tamamlayacağız. Önümüzdeki hafta şampiyonluk şölenine tüm Gazianteplileri bekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP