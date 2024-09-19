Şahinbey Belediyespor EAFF Şampiyonlar Ligi'nde

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Şahinbey Belediyespor, İtalya'da yarın başlayacak Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 8 takımın katılımıyla 20-22 Eylül tarihlerinde Sassuolo kentinde düzenlenecek.

Kupayı, 2021 ve 2023 yıllarında kazanan Şahinbey Belediyespor, üçüncü şampiyonluğunu hedefliyor.

B Grubu'nda yer alan Türk temsilcisi, yarın Polonya kulübü Wisla Krakow ve İrlanda ekibi Cork City ile karşılaşacak. Şahinbey Belediyespor, gruptaki son maçını ise 21 Eylül Cumartesi günü İngiltere'nin Everton takımıyla yapacak.

Ganalılar gidemedi

Kupanın son şampiyonu Şahinbey Belediyespor, İtalya'nın vize vermemesi nedeniyle Gana uyruklu 5 oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak.

Organizasyonda A Grubu'nda ise Vicenza Calcio (İtalya), CD Flamencos (İspanya), Paris (Fransa) ve Odishi Zugdidi (Gürcistan) yer alacak.

Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar, yarı finale yükselecek.