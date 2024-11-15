Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Konya Gelişim\'e Konuk Oluyor

Türkiye Basketbol 2. Ligi 4. haftasında Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı Konya Gelişim'e konuk olacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, Erkekler Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin 4. haftasında Konya Gelişim'e konuk olacak. 17 Kasım Pazar günü Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'ndan oynanacak mücadele saat 15.00'da başlayacak. Ligdeki ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta alan Büyükşehir Basketbolda hedef galibiyet serisine devam etmek olacak. - SAKARYA
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