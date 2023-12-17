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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik'i mağlup etti - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik'i mağlup etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımı, Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmesinin ilk karşılaşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik'i deplasmanda 32-43 mağlup etti. Rövanş karşılaşması 23 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik\'i mağlup etti
17.12.2023 - 16:13,
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımı Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmesinin ilk karşılaşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik'i deplasmanda 32-43 mağlup etti.

Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmesinin ilk karşılaşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik'e konuk olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımı sahadan 32-43 galip ayrıldı. Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Büyükşehir hentbol takımı Taner Günay, Çetin Çelik, Ramazan Döne, Joel Sımon Huesmann, Onur Ersin, Oğulcan Güney ve İlkan Keleşoğlu 7'lisi ile başladı. Hakemlere şiddeti protesto etmek gayesiyle 10 dakika geç başlayan karşılaşmanın ilk yarısında etkili oyunuyla farkı açan Büyükşehir hentbol devre arasına 15-22 önde gitti. İkinci yarı rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen Büyükşehir sahadan 32-43 galip ayrılarak rövanş karşılaşması öncesi skor avantajını eline aldı. Rövanş karşılaşması ise 23 Aralık Cumartesi günü Serdivan Spor Salonunda oynanacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik'i mağlup etti - Son Dakika
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