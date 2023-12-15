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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı Türkiye Kupası'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik'e konuk olacak - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı Türkiye Kupası'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik'e konuk olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, HDİ Sigorta Türkiye Kupası çeyrek finalinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik'e konuk olacak. İlk karşılaşma 16 Aralık Cumartesi günü İzmir'de oynanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı Türkiye Kupası\'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik\'e konuk olacak
15.12.2023 - 17:09,
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımı Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik'e konuk olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, HDİ Sigorta Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmesinin ilk karşılaşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik'e konuk oluyor. 16 Aralık Cumartesi günü İzmir'de Celal Atik Spor Salonu'nda oynanacak zorlu mücadele saat 14.00'da başlayacak. İki maçlı eleme usulü ile oynanacak eşleşmenin rövanş karşılaşması ise 23 Aralık Cumartesi günü Serdivan Spor Salonunda oynanacak. İki maç sonunda turu geçen takım HDİ Sigorta Türkiye Kupası Final Four'unda 4'lü finale çıkarak şampiyonluk mücadelesi için ter dökecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı Türkiye Kupası'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik'e konuk olacak - Son Dakika
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