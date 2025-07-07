Sakarya Sporcularından Uluslararası Başarılar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları çeşitli kategorilerde elde ettikleri başarılarla adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Farklı illerde gerçekleştirilen organizasyonlara katılan sporcular, kendi kategorilerinde şampiyonluk ve dereceler elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları farklı kategorilerde başarılarına devam ediyor. Uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil eden sporcularımızdan Özgenur Kurşun, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Prag'da SU-DS Avrupa Şampiyonasında masa tenisi kategorisinde al bayrağımızı dalgalandırmayı başardı. Başarılı sporcu 29 Haziran ve 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen dev organizasyonda Avrupa şampiyonasında ferdi kategoride Avrupa üçüncüsü oldu.

Judo altyapı sporcusu Gülfem Aysima Aydön ise Kocaeli'de düzenlenen Minikler Avrupa Kupası Judo Turnuvası'nda mindere çıktı. Zorlu rakiplerine karşı mücadele veren başarılı sporcu, Avrupa Kupası ikincisi olarak ülkemize gümüş madalya kazandırdı. 5-6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya sporcuların ilgisi yoğun oldu.

Geride bıraktığımız haftada bir başarı da Atletizm sporcularından geldi. 4 ve 6 Temmuz tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenen Aycan Öncel U14 Türkiye Şampiyonası'na katılan sporcular, birbirinden önemli derecelere imza attı. Zorlu şampiyonada sporculardan Ecem Azra Sungur 60 metre ve 200 metre kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Bir diğer sporcu Serra Duru Mercan ise 200 metre engelli kategorisinde Türkiye ikincisi, 600 metre kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Sporculardan Ali Hamit Saygıner de 60 metre kategorisinde Türkiye üçüncüsü, 200 metre kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. - SAKARYA