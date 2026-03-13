Sakarya Voleybol İlk Kez Play-Off Oynayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya Voleybol İlk Kez Play-Off Oynayacak

13.03.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Voleybol, Sultanlar Ligi için ilk kez play-off'a kalmayı garantiledi. Hedef, yükselmek.

Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sakarya Voleybol, Vodafone Sultanlar Ligi için ilk kez play-off oynayacak.

Kentte 2019'da kurulan Sakarya Voleybol, ilk sezon mücadele ettiği Kadınlar 2. Ligi'ni yenilgisiz tamamlayarak üst lige çıktı.

1. Lig'de üst üste iki kez play-off şansını "kıl payı" kaçıran Sakarya temsilcisi, geçen sezon da ligi 5. sırada bitirerek, play-off'un kapısından döndü.

Sezona Sultanlar Ligi hedefiyle başlayan Sakarya Voleybol, ligin bitimine 3 hafta kala play-off'a kalmayı garantiledi.

Ligin lideri Sakarya temsilcisi, ilk kez yer alacağı play-off'lardan Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.

"Ortaya koyduğumuz performans bunu hak ettiğimizi gösteriyor"

Kulüp başkanı Ömer Bektaş, AA muhabirine, ciddi rakiplerle mücadele edeceklerini bilerek sezona başladıklarını söyledi.

Teknik ekip ve oyuncuların iyi hazırlık döneminden sonra merdivenleri teker teker çıktığını belirten Bektaş, "Ortaya koydukları performans, başarı, aidiyet duygusu ve aile ortamında disiplinli çalışma, başarının önemli faktörüydü. Ortaya koydukları başarı gerçekten takdire şayan." dedi.

Bektaş, kısıtlı imkanlarla mücadele ettiklerini, ortada güzel bir başarının olduğunu dile getirerek "Bu başarıyı her zaman yakalayamazsınız. Biz o başarıyı yakaladık. Bu başarının devamında play-off'ta da aynı şevk ve heyecanla arkadaşlarımızın mücadele içeresinde olacağına, kupayı şehre getireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Daha önce play-off'u "kıl payı" kaçırdıklarını anımsatan Bektaş, "Bu sene gerçekten sezon başından beri ortaya koyduğumuz performans gösteriyor ki bunu hak ettik. Sakarya tarihinde bir takım ilk defa Sultanlar Ligi play-off'una gidecek. Arkadaşlarımızla bunu başardığımız için çok mutluyum. Oradan da iyi sonuçla döneceğimize çok inanıyorum çünkü arkadaşlarıma inanıyorum. Herkesin gözlerinin içinde o parıltı, ışık var." ifadelerini kullandı.

Tünelin ucunun göründüğünü kaydeden Bektaş, şehirden maddi ve manevi destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Başantrenör İdris Demir: "Kurduğumuz ekip ve çalışmalar meyvesini verdi"

Başantrenör İdris Demir, üst liglerde Sakarya'dan hem futbol hem de basketbol takımlarının mücadele ettiğine dikkati çekti.

Sakarya'yı Sultanlar Ligi'nde temsil etmek istediklerini ifade eden Demir, "Süreç olarak zor gruptan üstün başarıyla ayrıldık. Sakarya'nın kadınları, genç kızları ve çocukları her zaman onlara fırsat verildiğinde en iyisini yapar. Bu sene de kurduğumuz ekip ve çalışmalar meyvesini verdi." dedi.

Play-off oynayacaklarını aktaran Demir, "Rakiplerimiz güçlü ve devre arasındaki takviyelerle biraz daha güçlendiler. Yıllardır süregelen yapımızı bozmadan devam ediyoruz. İnşallah play-off'ta da muvaffak oluruz." diye konuştu.

Sakarya Voleybol'un alt liglerde play-off oynadığına ve başarılı olduklarından bahseden Demir, "Şimdi Sultanlar Ligi'ne terfi için oynayacağız. Başarabiliriz diye umuyoruz, bütün çalışmalarımız o yönde. Kolay olmadığını biliyoruz ama bir hayal kurduk, yol çizdik kendimize, inşallah başarırız." ifadelerini kullandı.

Demir, ligin son haftasında 15 Mart Pazar günü evlerinde oynayacakları PTT'yi yenip lider olarak play-off'a gitmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Voleybol, Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakarya Voleybol İlk Kez Play-Off Oynayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
İmamoğlu’nun bir hesabına daha erişim engellendi İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engellendi
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu
CHP’li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm

11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
10:57
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP’den peş peşe tepki geldi
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
09:48
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 12:05:23. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya Voleybol İlk Kez Play-Off Oynayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.