Sakaryaspor 4-0 Galip Geldi

STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu
HAKEMLER: Alpaslan Şen, Tuncay Ercan, Salih Burak Demirel
SAKARYASPOR: Jakub Szumski, Alaaddin Okumuş, Batuhan Çakır, Burak Bekaroğlu, Serkan Yavuz, Sergio Pena,(Dk.46 Kerem Şen), İsmaila Soro(Dk.67 Mirza Cihan), Owusu Kwabena(Dk.46 Melih Bostan), Emre Demir(Dk.79 Ruan Teixeira), Mete Kaan Demir, Lukasz Zwolinski(Dk.67 Poyraz Efe Yıldırım)
ADANA DEMİRSPOR: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş(Dk.61 Eymen Namlı), Mert Menemencioğlu(Dk.46 Muhammed Ergen), Yusuf Buğra Demirkıran, Osman Kaynak(Dk.78 Diyar Zengin), Kayra Saygan, Kürşat Türkeş Küçük, Ahmet Yılmaz(Dk.46 Seyfi Ege Irga), Toprak Bayar, Aykut Sarıkaya(Dk.88 Hasan Kaya), Gökdeniz Tunç
GOLLER: Dk.22 Serkan Yavuz, Dk.45+1 Emre Demir, Dk.47-83 Melih Bostan
SARI KARTLAR: Ismaila Soro (Sakaryaspor), Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor)
1'nci Lig'in 29'uncu haftasında Sakaryaspor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Yeşil-siyahlılar karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
22'nci dakikada Sakaryaspor Serkan Yavuz ile öne geçti. Mete Kaan Demir'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutu, Adana Demirspor kalecisi Murat güçlükle çeldi. Seken topu Serkan Yavuz sol ayağıyla ağlara gönderdi: 1-0.
45+1'inci dakikada Sakaryaspor'da Emre Demir farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde sağ köşeden şutunu çeken Pena'nın topu kaleci Murat'tan sekti. Seken topu Emre Demir tamamladı ve farkı ikiye çıkardı: 2-0.
İlk yarı Sakaryaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
47'nci dakikada Sakaryaspor sağ kanattan Emre Demir ile korner kullandı. Kale sahası önünde yaşanan karambolde Melih Bostan ayağının gelişine vurarak topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 3-0.
83'üncü dakikada Sakaryaspor'da Melih Bostan kendisinin ikinci takımının dördünü golünü kaydetti. Oyuna 79'uncu dakikada giren Ruan sağ kanattan gelişen atakta topu yerden kale sahasına gönderdi. Kale sahası önünde Melih Bostan sağ ayağıyla yakın köşeye vurarak topu ağlara gönderdi: 4-0.
Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Sakaryaspor maçtan 4-0 galip ayrıldı.
