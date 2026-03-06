Sakaryaspor 4-0 Galip Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakaryaspor 4-0 Galip Geldi

Sakaryaspor 4-0 Galip Geldi
06.03.2026 23:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor, Adana Demirspor'u 4-0 yenerek 1. Lig'de önemli bir galibiyet elde etti.

STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Alpaslan Şen, Tuncay Ercan, Salih Burak Demirel

SAKARYASPOR: Jakub Szumski, Alaaddin Okumuş, Batuhan Çakır, Burak Bekaroğlu, Serkan Yavuz, Sergio Pena,(Dk.46 Kerem Şen), İsmaila Soro(Dk.67 Mirza Cihan), Owusu Kwabena(Dk.46 Melih Bostan), Emre Demir(Dk.79 Ruan Teixeira), Mete Kaan Demir, Lukasz Zwolinski(Dk.67 Poyraz Efe Yıldırım)

ADANA DEMİRSPOR: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş(Dk.61 Eymen Namlı), Mert Menemencioğlu(Dk.46 Muhammed Ergen), Yusuf Buğra Demirkıran, Osman Kaynak(Dk.78 Diyar Zengin), Kayra Saygan, Kürşat Türkeş Küçük, Ahmet Yılmaz(Dk.46 Seyfi Ege Irga), Toprak Bayar, Aykut Sarıkaya(Dk.88 Hasan Kaya), Gökdeniz Tunç

GOLLER: Dk.22 Serkan Yavuz, Dk.45+1 Emre Demir, Dk.47-83 Melih Bostan

SARI KARTLAR: Ismaila Soro (Sakaryaspor), Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor)

1'nci Lig'in 29'uncu haftasında Sakaryaspor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Yeşil-siyahlılar karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

22'nci dakikada Sakaryaspor Serkan Yavuz ile öne geçti. Mete Kaan Demir'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutu, Adana Demirspor kalecisi Murat güçlükle çeldi. Seken topu Serkan Yavuz sol ayağıyla ağlara gönderdi: 1-0.

45+1'inci dakikada Sakaryaspor'da Emre Demir farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde sağ köşeden şutunu çeken Pena'nın topu kaleci Murat'tan sekti. Seken topu Emre Demir tamamladı ve farkı ikiye çıkardı: 2-0.

İlk yarı Sakaryaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

47'nci dakikada Sakaryaspor sağ kanattan Emre Demir ile korner kullandı. Kale sahası önünde yaşanan karambolde Melih Bostan ayağının gelişine vurarak topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 3-0.

83'üncü dakikada Sakaryaspor'da Melih Bostan kendisinin ikinci takımının dördünü golünü kaydetti. Oyuna 79'uncu dakikada giren Ruan sağ kanattan gelişen atakta topu yerden kale sahasına gönderdi. Kale sahası önünde Melih Bostan sağ ayağıyla yakın köşeye vurarak topu ağlara gönderdi: 4-0.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Sakaryaspor maçtan 4-0 galip ayrıldı.

Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Serkan Yavuz, Sakaryaspor, Emre Demir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor 4-0 Galip Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
İspanya Başbakanı Sanchez’den İsrail’in saldırdığı Lübnan’a destek İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'in saldırdığı Lübnan'a destek
ABD’nin İran’a karşı ayaklandırma planına Kürt taraflarından tepki ABD'nin İran'a karşı ayaklandırma planına Kürt taraflarından tepki
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın savaş yetkileri tasarısı reddedildi Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın savaş yetkileri tasarısı reddedildi
İran’dan Tel Aviv’e fırlatılan füzenin üzerine ’’Minab okulu kız öğrencilerinin anısına’’ yazıldı İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz

22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
21:35
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
21:00
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor Bomba iddia yanıt buldu
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 23:00:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Sakaryaspor 4-0 Galip Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.