Sakaryaspor Adana Demirspor\'u 4-0 Yendi

Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Alpaslan Şen, Tuncay Ercan, Salih Burak Demirel
Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Mete Kaan Demir, Zwolinski (Dk. 67 Engin Poyraz Efe Yıldırım), Pena (Dk. 46 Kerem Şen), Emre Demir (Dk. 78 Ruan), Soro (Dk. 67 Mirza Cihan), Serkan Yavuz, Alaaddin Okumuş, Owusu (Dk. 46 Melih Bostan), Burak Bekaroğlu
Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Dk. 61 Eymen Namlı), Kürşat Türkeş Küçük, Mert Menemencioğlu (Dk. 46 Seyfi Efe Irga), Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya (Dk. 88 Hasan Alp Kaya), Osman Kaynak (Dk. 78 Diyar Zengin), Ahmet Yılmaz (Dk. 46 Muhammed Ahmet Ergen), Kayra Saygan, Toprak Bayar
Goller: Dk. 22 Serkan Yavuz, Dk. 45+1 Emre Demir, Dk. 47 ve 83 Melih Bostan (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 51 Soro, Dk. 90 Kerem Şen (Sakaryaspor), Dk. 64 Gökdeniz Tunç, Dk. 64 Kürşat Türkeş Küçük (Adana Demirspor)
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-0 yendi.
