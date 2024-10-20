Sakaryaspor İlk Galibiyetini Aldı

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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 yenen Sakaryaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal, "İlk maçımızda ilk galibiyet çok güzel oldu." dedi.

Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarın biraz daha sabırlı olması gerektiğini belirterek bir süreçten geçtiklerine dikkati çekti.

İstanbulspor'un ikinci bölgede buluştuğu toplarla rakibine sıkıntı yaratan bir takım olduğunu ve buna çalıştıklarını anlatan Bakkal, "Bu 10 gün bize çok iyi geldi. Başakşehir özel maçı 2-3 oyuncu görmemi sağladı. Rotasyon yaptık, onunla beraber çıktık, o da tuttu." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların maçta verilen görevleri yerine getirdiğini aktaran Bakkal, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hakikaten giren, çıkan, oynayan, oynamayan, çok büyük katkıda bulundu. Bu iş bundan sonra böyle yürüyecek. İyi başlangıç ama devam etmemiz gerekiyor. Bu istek ve coşku olduğu sürece çoğu maça talibiz ama ufak tefek eksiklerimiz var. Bunu da bu arada tamamlamaya gayret edeceğiz. İç sahadaki ilk maçımızda ilk galibiyet çok güzel oldu. Camiaya hayırlı olsun."

Uğur Okulları İstanbulspor cephesi

Uğur Okulları İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz da futbol konuşmayacağını dile getirerek şunları söyledi:

"Bugün 2-2'ye gelen pozisyondaki golün iptali, kulübün bu anlamdaki yetkilisi ben olsam, şu anda Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına hırsızlık ihbarı yapardım. Bugün İstanbulspor'un emeği çalındı. İstanbulspor, bugün 16 kişiye karşı 11 kişi oynadı sahada. Bunun başka bir izahı yok." diye konuştu.

Hakemin golü oyuncuları Racine Coly ofsaytta olduğu için iptal ettiğini söylediğini aktaran Korkmaz, şöyle devam etti:

"VAR'ın gönderdiği pozisyonda gördüğümüz, Erdi'nin kolu bariz şekilde bembeyaz duruyor Racine Coly'nin önünde. ve Racine Coly Erdi'yi itmiş, hakemin açıklaması bu. Gol olduktan sonra Erdi'nin itiraz ettiğini gören var mı? Yok. İtilen adam itiraz eder ama arayıp buluyorlar işte. O sebepten söyleyeceğim tek şey, bugün nedenini anlamadığımız şekilde maça müdahale edildi. İvmenin tamamen bize döndüğü noktaydı. 1-1'ken de öyle, ikinci yarının başında kaçan pozisyon. 2-2 yaptık, daha fazla oynayan takımdık. Artık buna yani söz söylemekten başka gücümüzün yettiği bir şey de yok yani. Keşke bir şey yapabilsek. Bugün belli şartlar altında yıllardır futbol üretmeye çalışan genç arkadaşların sahada hakkı çalınmıştır. Sakaryaspor'u tebrik ediyorum ama maç kazandık diye bugünkü çalınan puana ses çıkarmamak... Onu herkesin vicdanına bırakıyorum. O gol niye iptal edildi? Bunu anlatabilecek olan var mı bilmiyorum. Bu şekilde kazanılan puana sevinebilen sevinsin. Ben sevinemezdim. Aynı şekilde kazandığım 3 sene önce bir maç var. Sevinmediğimi ve rahatsız olduğumu söylemiştim. Aynı hassasiyeti bekliyorum futbolseverlerden."