Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç'in Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç'in Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç\'in Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç'in 73 yaşında vefat eden babası Nusret Genç, Adapazarı ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle Emirsultan Mezarlığı'nda defnedildi. Törene Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, kulüp yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu da başsağlığı mesajı yayımladı.

25.02.2024 17:47  Güncelleme: 17:50
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Sakarya spor Kulübü Başkanı Cumhur Genç'in 73 yaşında vefat eden babası, Adapazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşamını yitiren Nusret Genç için Tepekum Mahallesi'ndeki Bahçeli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cumhur Genç ile aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Bazı spor kulüplerinin çelenk gönderdiği törene, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, kulüp yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu da Genç için taziye mesajı yayımladı.

Federasyonun resmi internet sitesinde yer alan paylaşımda, "Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç'in babası Nusret Genç'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma, Allah'tan rahmet, Sayın Cumhur Genç'e, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç'in Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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