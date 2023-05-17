Sakaryaspor taraftar grubu HÜDA-PAR liderine tepkili sloganlar attı: Baş koymuşum Gaffar Okkan yoluna

Sakaryaspor taraftarları, Bolu'da bir dinlenme tesisinde karşılaştıkları HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na tepki gösterdi.
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile karşılaşan taraftarlar, Şehit emniyet müdürü Gaffar Okkan adına, "Baş koymuşum Gaffar Okkan yoluna" sloganları attı.
Taraftarlar, Yapıcıoğlu'na "Hizbullahçılar, gideceksiniz" diyerek tepki gösterirken güvenlik görevlileri araya girdi. Yapıcıoğlu tepkiler olay yerinden aracına binerek uzaklaştı.
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