Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor'u 5-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor'u 5-0 Mağlup Etti

Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor'u 5-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktörler değerlendirdi.

15.03.2025 23:50
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- Sakaryaspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından

Murat Uçkun: "Ligin sonuna yaklaşıyoruz, bundan sonra da yapacak bir şey yok"

İlker Püren: "Birlikte oynama alışkanlığını artırdığımız bir maç oldu"

SAKARYA - Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında oynanan Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Sakaryaspor sahasında Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, "Müsabakaya baktığımızda geçmiş maçlardaki tecrübesizliğimiz, saha içerisinde pozisyon almadaki sıkıntılarımız ve maça konsantre olamamamız, maçın ilk 15 dakikasında erken gol yememiz, kırılgan bir takım olmamız 15. dakikadan sonra 42-43'. dakikaya kadar takımın oyunu dengelemesi, arkasından yine aynı şekilde ikinci ve üçüncü golleri yiyip devre arasına gitmemiz ikinci yarıya başlamış ve maçın son bölümünde yine aynı hatalardan kaynaklanan dört ve beşinci golleri yememiz şuna olayı getiriyor; saha içerisindeki arkadaşlarımızın genç olması. Her hafta aynı skorlara yakın skorlarla mağlup olmamız kendilerini saha içerisinde bazı psikolojik baskı altında işletmelerinden dolayı yine buradan da 5-0'lık bir sonuçla ayrılıyoruz. Ama çocukların saha içerisinde, oyunu çirkinleştirmeden iyi niyetiyle mücadele etmeleri her hafta bir tık üstüne koymaları bizi skordan daha çok sevindiren bir olay. Skor üzücü ama skordan daha çok bizim düşündüğümüz çocukların mesafe kat etmesi. Ligin sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Bu şekilde de devam edeceğiz. Bundan sonra da yapacak bir şey yok zaten" dedi.

"Birlikte oynama alışkanlığını artırdığımız bir maç oldu"

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren ise, "Psikolojik olarak gerçekten zor bir müsabakaya çıktık diyebilirim. Bu işin zorluğu belki rakibimizin gücünden kaynaklanmıyor ama rakibin içinde bulunduğu durum, yaşadıkları travmatik bir takım hadiseler derken onların da morali bozuk. Üstüne çok fazla gitsen farklı skorlar ortaya çıkabiliyor, rakip çok fazla üzülebiliyor. İşi çok ciddiye almazsan bu futbol her zaman dikkatli olman gereken bir durum. Neticede kazandık. Birlikte oynama alışkanlığını artırdığımız bir maç oldu. Görmediğimiz oyuncuları dahil ettik, onların performansını tekrar değerlendirdik. Yani her şeyiyle pozitif bir müsabakaydı diyebiliriz" diye konuştu.

" Kocaeli'ne kazanmak için giden bir Sakaryaspor var ve biz de bu geleneği devem ettireceğiz"

Ligin 31. haftasında Kocaelispor ile oynanacak Marmara Derbisi ile alakalı da açıklamalarda bulunan Püren, "Bana göre Süper Lig de dahil Türkiye'nin sayılı müsabakalarından bir tanesi olacağına eminim. Oyuncuları çok fazla bu anlamda motive etmemize gerek kalmayacak. Zaten ezeli rekabet sürüyor. Sadece temennimiz dostluk içerisinde olay çıkmadan hak edenin kazandığı bir müsabakanın olacağına inanıyoruz. Tabii ki düşüncemiz buradan her zaman oraya kazanmak için giden bir Sakaryaspor var ve biz de bu geleneği devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor'u 5-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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