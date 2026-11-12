Sakaryasporlu Ömer Deniz Taş U16 Milli Takım aday kadrosuna davet edildi

Sakaryasporlu Ömer Deniz Taş U16 Milli Takım aday kadrosuna davet edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakaryaspor Futbol Akademisi oyuncusu Ömer Deniz Taş, U16 Milli Takımı'nın Almanya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna davet edildi. Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde yetişen Taş'ın çağrısıyla akademiden bir haftada ikinci kez milli takıma oyuncu gönderilmiş oldu.
Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sakaryaspor Futbol Akademisi oyuncularından Ömer Deniz Taş, U16 Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.
Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde yetişen genç futbolcu Ömer Deniz Taş, U16 Milli Takımı'nın Almanya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosunda yer aldı. Geçtiğimiz hafta akademi oyuncularından Ali Aras Mete'nin de milli takıma çağrılmasının ardından, Sakaryaspor Futbol Akademisi'nden bir haftada ikinci kez milli takıma oyuncu gönderilmiş oldu.
Kaynak: İHA
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