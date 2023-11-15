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Aboubakar'dan, sakatlığını soran Rıza Çalımbay'a tek cümlelik yanıt - Son Dakika

Aboubakar'dan, sakatlığını soran Rıza Çalımbay'a tek cümlelik yanıt

Aboubakar\'dan, sakatlığını soran Rıza Çalımbay\'a tek cümlelik yanıt
15.11.2023 18:44

Beşiktaş'ın hocası Rıza Çalımbay, takımdaki sakat futbolcuları hakkında açıklamalarda bulundu. Aboubakar'ın durumunu sorduğunu da belirten deneyimli antrenör, ''Aboubakar'a ''Hazır mısın?'' diye sorduğunda ''Ayaklarım ağrıyor'' yanıtını aldığını söyledi.

Burak Yılmaz'ın ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın başına geçen deneyimli atrenör Rıza Çalımbay, S Sport'a konuk oldu. Çalımbay, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"10 TANE SAKAT VAR"

Takımımdaki sakatlıklara değinen Çalımbay, "Bizim şu an tek sıkıntımız sakatlıklar. 10 tane sakat futbolcularımız var. Büyük ihtimalle 1-2 futbolcu dışında herkes yetişecek. En az 6-7 tane futbolcumuz yetişecek. Cenk ve Aboubakar büyük ihtimalle Milli ara sonrası yetişecek" dedi.

'Sakat mısın?' diye soran Rıza Çalımbay'a, Aboubakar'dan tek cümlelik yanıt

"AYAĞIM AĞRIYOR"

Durumu en çok merak edilen ve hakkında farklı yorumlar yapılan Aboubakar için de konuşan deneyimli antrenör, "Aboubakar'a hazır mısın dedim? Yok ayağım ağrıyor dedi. Başka da bir şey konuşmadım. Takımda bir arkadaşlık havası olması lazım. Zaynutdinov için çok korktuk. Benim önümde oldu. Gözleri hep kan doldu. Ghezzal sakatlandı, içerde çok üzüldüm. Çok ağlıyordu içeride. Bir bağlılık vardı orada. Tüm arkadaşları ona sarılıp, oynamaması için ikna etti. İnsanlar da bilerek bıraktı, oynamadı zannediyor" şeklinde konuştu.

'Sakat mısın?' diye soran Rıza Çalımbay'a, Aboubakar'dan tek cümlelik yanıt
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Vincent Aboubakar, Rıza Çalımbay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aboubakar'dan, sakatlığını soran Rıza Çalımbay'a tek cümlelik yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aboubakar'dan, sakatlığını soran Rıza Çalımbay'a tek cümlelik yanıt - Son Dakika
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