Aboubakar\'dan, sakatlığını soran Rıza Çalımbay\'a tek cümlelik yanıt

Burak Yılmaz'ın ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın başına geçen deneyimli atrenör Rıza Çalımbay, S Sport'a konuk oldu. Çalımbay, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"10 TANE SAKAT VAR"

Takımımdaki sakatlıklara değinen Çalımbay, "Bizim şu an tek sıkıntımız sakatlıklar. 10 tane sakat futbolcularımız var. Büyük ihtimalle 1-2 futbolcu dışında herkes yetişecek. En az 6-7 tane futbolcumuz yetişecek. Cenk ve Aboubakar büyük ihtimalle Milli ara sonrası yetişecek" dedi.

"AYAĞIM AĞRIYOR"

Durumu en çok merak edilen ve hakkında farklı yorumlar yapılan Aboubakar için de konuşan deneyimli antrenör, "Aboubakar'a hazır mısın dedim? Yok ayağım ağrıyor dedi. Başka da bir şey konuşmadım. Takımda bir arkadaşlık havası olması lazım. Zaynutdinov için çok korktuk. Benim önümde oldu. Gözleri hep kan doldu. Ghezzal sakatlandı, içerde çok üzüldüm. Çok ağlıyordu içeride. Bir bağlılık vardı orada. Tüm arkadaşları ona sarılıp, oynamaması için ikna etti. İnsanlar da bilerek bıraktı, oynamadı zannediyor" şeklinde konuştu.