Sakatlıktan kurtuldu denen Ederson yine korkuttu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, yaşadığı sakatlığın ardından gösterdiği özveriyle Antalyaspor deplasmanında sahalara erken dönüş yapmış ve ilk 11'de görev almıştı.

EDERSON'UN AĞRILARI ARTTI

Ancak Ederson'un Antalyaspor karşılaşmasında sakatlığının nüksetmesiyle birlikte ağrılarının yeniden arttığı öğrenildi. Sarı-lacivertli ekip, bu gelişme üzerine tedbir amaçlı olarak Ederson'u bu akşam oynanacak Gaziantep FK maçı kadrosuna dahil etmedi. Brezilyalı kalecinin sağlık ekibi tarafından yakından takip edildiği ve durumunun daha iyi değerlendirilmesi için dinlendirildiği belirtildi.

CUMA GÜNÜ TAKIMLA ÇALIŞACAK

Ederson'un Cuma günü takımla birlikte idmanlara yeniden başlaması ve kısa sürede tam anlamıyla sahalara dönmesi bekleniyor. Fenerbahçe cephesi, kalecinin bir an önce eski formuna kavuşmasını hedefliyor.