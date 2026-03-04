Sakatlıktan kurtuldu denen Ederson yine korkuttu - Son Dakika
Sakatlıktan kurtuldu denen Ederson yine korkuttu

Haberin Videosunu İzleyin
Sakatlıktan kurtuldu denen Ederson yine korkuttu
04.03.2026 18:14
Sakatlıktan kurtuldu denen Ederson yine korkuttu
Haber Videosu

Yaşadığı sakatlığın ardından Antalyaspor maçında sahalara geri dönen Ederson, sakatlığının nüksedip ağrılarının artması sonucu Gaziantep FK maç kadrosuna tedbir amaçlı alınmadı. Ederson, Cuma günü takımla birlikte çalışmalara yeniden başlayacak.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, yaşadığı sakatlığın ardından gösterdiği özveriyle Antalyaspor deplasmanında sahalara erken dönüş yapmış ve ilk 11'de görev almıştı.

EDERSON'UN AĞRILARI ARTTI

Ancak Ederson'un Antalyaspor karşılaşmasında sakatlığının nüksetmesiyle birlikte ağrılarının yeniden arttığı öğrenildi. Sarı-lacivertli ekip, bu gelişme üzerine tedbir amaçlı olarak Ederson'u bu akşam oynanacak Gaziantep FK maçı kadrosuna dahil etmedi. Brezilyalı kalecinin sağlık ekibi tarafından yakından takip edildiği ve durumunun daha iyi değerlendirilmesi için dinlendirildiği belirtildi.

CUMA GÜNÜ TAKIMLA ÇALIŞACAK

Ederson'un Cuma günü takımla birlikte idmanlara yeniden başlaması ve kısa sürede tam anlamıyla sahalara dönmesi bekleniyor. Fenerbahçe cephesi, kalecinin bir an önce eski formuna kavuşmasını hedefliyor.

Gaziantep FK, Antalyaspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakatlıktan kurtuldu denen Ederson yine korkuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Salih Akinci Salih Akinci:
    edersonun oynaması bizi daha çok korkutuyor. 1 0 Yanıtla
  • btzs2qj9b9 btzs2qj9b9:
    umarım sezon sonuna kadar sakatlığı devam ederde kaleyi devir alacak mert yada Tarık olur yediği onca hatalı gollerden ve yaşattığı onca puan kayıplarından sonra 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
