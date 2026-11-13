Salah 11 golle Trabzonspor'un en skorer ismi olurken 13 oyuncu skora katkı yaptı - Son Dakika
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Salah 11 golle Trabzonspor'un en skorer ismi olurken 13 oyuncu skora katkı yaptı

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Salah 11 golle Trabzonspor\'un en skorer ismi olurken 13 oyuncu skora katkı yaptı
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Trabzonspor'da bu sezon skor yükü 13 farklı oyuncuya yayıldı. Mohamed Salah 11 gol ve 5 asistle en skorer isim olurken, Franculino Dju 7 gol ve 2 asistle takımın ikinci golcüsü oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'da skor yükü takım geneline yayıldı. Bordo-mavililerde bu sezon 13 farklı futbolcu gol ve asistleriyle skora katkı sağlarken, Mohamed Salah 11 gol ve 5 asistle takımın en skorer ismi oldu.

Trendyol Süper Lig'de milli araya 25 puanla ikinci sırada giren Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ligde üst üste aldığı 6 galibiyetle şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koydu. Bordo-mavililerde bu sezon hücum hattının yanı sıra savunma ve orta saha oyuncularının da gol ve asistleriyle skora katkı sağlaması, takımın hücumdaki zenginliğini artırdı.

SALAH VE DJU GOLLERİYLE ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Mohamed Salah, kaydettiği 11 gol ve yaptığı 5 asistle bordo-mavililerin skor yükünü çeken isimlerin başında yer aldı. Karadeniz ekibinin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Franculino Dju ise 7 gol ve 2 asistlik performansıyla Salah'ın ardından takımın en golcü ikinci ismi oldu. Bordo-mavililerde Paul Onuachu da 3 gol ve 1 asistle hücum hattına katkı sağladı.

MUÇİ'DEN 10 GOLE KATKI

Trabzonspor'un orta sahadaki etkili isimlerinden Ernest Muçi, gol ve asistleriyle takımın hücum organizasyonlarında önemli rol üstlendi. Arnavut futbolcu, kaydettiği 3 gol ve yaptığı 7 asistle 10 gole doğrudan katkı sağlarken, takımın en fazla asist yapan ismi oldu. Orta sahada görev yapan Ozan Tufan 1 gol ve 1 asist, Melih Kabasakal ise 1 golle skora katkıda bulundu.

SAVUNMADAN DA SKOR KATKISI

Bordo-mavililerde savunma oyuncularının hücuma verdiği destek de dikkati çekti. Wagner Pina ve Chibuike Nwaiwu birer gol ve asistle skora katkı sağlarken, tecrübeli savunma oyuncusu Stefan Savic 1 gol, Mustafa Eskihellaç ise 2 asistlik performans sergiledi. Savunma hattında görev yapan 4 futbolcu, toplamda 3 gol ve 4 asistle takımın skor üretimine destek verdi.

HÜCUMDA ALTERNATİFLER ARTTI

Trabzonspor'da hücum hattının diğer isimlerinden Noah Saviolo 2 gol ve 1 asist, Aral Şimşir 1 gol ve 1 asist, Metehan Mimaroğlu ise 1 asistle skora katkı sağladı. Bordo-mavililerde bu sezon 11 farklı futbolcu gol sevinci yaşarken, 11 oyuncu da asist yaptı. Skor yükünün tek bir oyuncuya bağlı kalmadığı Karadeniz ekibinde, farklı mevkilerde görev yapan futbolcuların hücuma verdiği destek, şampiyonluk yarışında teknik direktör Thomas Reis'in önemli avantajlarından biri oldu.

Kaynak: DHA
Mohamed SalahTrabzonsporFutbolSporSon Dakika

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