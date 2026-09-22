Salah, Trabzonspor'da 6 maçta 9 gole katkı verip kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı - Son Dakika
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Salah, Trabzonspor'da 6 maçta 9 gole katkı verip kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı

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Salah, Trabzonspor\'da 6 maçta 9 gole katkı verip kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı
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Salah, Trabzonspor formasıyla ilk 6 Süper Lig maçında 7 gol ve 2 asist kaydederek 9 gole doğrudan katkı verdi. Mısırlı yıldız, Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool dönemlerini geride bırakıp kariyerinin en etkili ilk 6 maçlık lig başlangıcına imza attı.

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, bordo-mavili forma altında kariyerinin en etkili ilk 6 maçlık lig başlangıcına imza attı. Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool dönemlerindeki ilk 6 maçlık performanslarını geride bırakan Salah, Süper Lig'de 7 gol ve 2 asistle 9 gole doğrudan katkı sağladı.

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Mısırlı yıldız Mohamed Salah, bordo-mavili forma altında gösterdiği performansla kariyerinin en iyi lig başlangıcını gerçekleştirdi. Özellikle Galatasaray karşısında 3 gol ve 1 asistle müsabakaya damga vuran Salah, lig genelinde ise yeni takımına 7 gol, 2 asistle katkı verdi.

Kariyerinin en iyi ilk 6 maçlık başlangıcı

2012-2013 sezonunda Basel ile Avrupa futbolundaki kariyerine başlayan Salah, daha sonra Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool formalarıyla mücadele etti. Mısırlı yıldız, kariyerinde top koşturduğu farklı kulüplerdeki ilk 6 maçlık lig performanslarında önemli skor katkıları sağlasa da Trabzonspor dönemi bu alanda zirveye çıktı.

2026-2027 sezonunda bordo-mavili formayı giymeye başlayan Salah, ilk 6 haftada 7 gol ve 2 asist üreterek 9 gole doğrudan katkı verdi. Böylece gol ve asist toplamında kariyerinin en etkili ilk 6 maçlık lig başlangıcını yaptı.

Trabzonspor'un gol yükünü sırtladı

Trabzonspor'un Süper Lig'de geride kalan 6 haftada attığı gollerde Salah'ın katkısı dikkat çekti. Mısırlı yıldız, 7 golle takımının hücumdaki en önemli skor gücü olurken, yaptığı 2 asistle de arkadaşlarının gol üretimine katkı sağladı.

Salah'ın bu performansı, bordo-mavili takımın sezon başındaki hücum gücünde önemli bir rol oynarken, yıldız oyuncu kısa sürede takımın skor yükünü üstlenen isimlerin başında geldi.

Gol krallığı uzmanlık alanı

Mohamed Salah, gol krallığı yarışında da kariyeri boyunca önemli başarılara imza attı. Mısırlı yıldız, Premier Lig'de 4 kez gol krallığı yaşadı. Salah, 2017-2018 sezonunda 32, 2018-2019 sezonunda 22, 2021-2022 sezonunda 23 ve 2024-2025 sezonunda 29 gol atarak Premier Lig'de gol krallığı yarışını zirvede tamamladı. Mısırlı futbolcu ayrıca 2016-2017 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 5 gol kaydetti.

Salah, Trendyol Süper Lig'de ise attığı 7 golle zirveye yerleşti.

Salah'ın ilk 6 maçlık lig performansı

Sezon Takım Gol Asist Gol katkısı

2026-27 Trabzonspor 7 2 9

2025-26 Liverpool 2 2 4

2024-25 Liverpool 4 4 8

2023-24 Liverpool 3 4 7

2022-23 Liverpool 2 2 4

2021-22 Liverpool 5 2 7

2020-21 Liverpool 6 - 6

2019-20 Liverpool 4 3 7

2018-19 Liverpool 3 1 4

2017-18 Liverpool 4 1 5

2016-17 Roma 3 1 4

2015-16 Roma 3 - 3

2014-15 Fiorentina 3 1 4

2013-14 Chelsea 2 1 3

2012-13 Basel 2 - 2

Kaynak: İHA
TrabzonsporLiverpoolChelseaFutbolBaselRomaSporSon Dakika

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