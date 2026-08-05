Salah, Trabzonspor ile Sözleşme İmzalamak İçin İstanbul'da - Son Dakika
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Salah, Trabzonspor ile Sözleşme İmzalamak İçin İstanbul'da

Salah, Trabzonspor ile Sözleşme İmzalamak İçin İstanbul\'da
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Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, Trabzonspor ile sözleşme için sağlık kontrolüne girdi.

TRABZONSPOR ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelen Mohamed Salah sağlık kontrolüne girdi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Mısırlı futbolcu Mohamed Salah ile anlaşmaya vardı. Bugün öğlen saatlerinde İstanbul'a gelen Salah, sağlık kontrolü için Maslak'taki bir özel hastaneye geldi. Sağlık kontrolünün ardından başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisine geçecek tecrübeli futbolcu, resmi sözleşmeye imza atacak. Salah akşam saatlerinde ise Trabzon'a gidecek.

Kaynak: DHA

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