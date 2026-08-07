Salah'ı gören Trabzonlu teyzenin tepkisi güldürdü: Bu ne gada güççük

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, kendisini iki yıllığına bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Salah, imzanın ardından ayağının tozuyla Araklı ilçesine giderek Trabzonspor'un reklam filmi çekimine katıldı.

ARAKLI'DA REKLAM FİLMİ ÇEKİMİNE KATILDI

Trabzonspor'un reklam filmi çekimleri kapsamında Araklı'da bulunan Muhammed Salah, bölgedeki vatandaşlarla da karşılaştı. Bir köyde Salah'ın geldiğini gören Trabzonlu teyzenin yıldız futbolcuya verdiği tepki ise dikkat çekti.

"AHANA DA GELDİ... BU NE GADA GÜÇÇÜK"

Salah'ı karşısında gören Trabzonlu teyze, şaşkınlığını yöresel ifadelerle dile getirdi. Teyze, Mısırlı futbolcuyu gördüğü sırada, "Ahana da geldi. O nedu göya bir şey. Bu ne gada güççük" ifadelerini kullandı. Daha önce de Araklı'daki çekim sırasında Salah'ı gören bir Trabzonlu vatandaş, "Gördüm, gördüm. Gı ne kadar güççük" sözleriyle dikkat çekmişti.