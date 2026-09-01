Salah'tan maç sonunda dikkat çeken hareket! Beğeni yağıyor - Son Dakika
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Salah'tan maç sonunda dikkat çeken hareket! Beğeni yağıyor

Salah\'tan maç sonunda dikkat çeken hareket! Beğeni yağıyor
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amedspor sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşayan Trabzonsporlu futbolcular doğrudan soyunma odasına giderken, Mısırlı yıldız Muhammed Salah ise tribünlere giderek taraftarlarını alkışladı. Mısırlı futbolcunun bu hareketi büyük beğeni topladı.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Amedspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleden 2-1’lik skorla mağlup ayrılan bordo-mavililer, ligde kritik bir puan kaybı yaşadı.

HERKES SOYUNMA ODASINA, SALAH TARAFTARA

Son düdüğün ardından büyük bir üzüntü yaşayan Trabzonsporlu futbolcular doğrudan soyunma odasının yolunu tutarken, bordo-mavililerin Mısırlı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah farklı bir tutum sergiledi. Saha içinde yaşanan hayal kırıklığına rağmen deplasman tribününe yönelen tecrübeli futbolcu, kendilerini yalnız bırakmayan bordo-mavili taraftarları alkışlayarak destekleri için teşekkür etti.

AİDİYETİ BEĞENİ TOPLADI

Muhammed Salah’ın mağlubiyete rağmen sergilediği bu örnek davranış ve aidiyet duygusu, bordo-mavili taraftarlar başta olmak üzere tüm futbolseverlerden büyük takdir topladı.

Trendyol Süper Lig, Muhammed Salah, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salah'tan maç sonunda dikkat çeken hareket! Beğeni yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Asabibey Can Asabibey Can:
    Muhammed Salah düzgün bir insandır. 3 0 Yanıtla
  • Ferhat Demirel Ferhat Demirel:
    PROFESYONEL VE KALİTE ADAMI... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Salah'tan maç sonunda dikkat çeken hareket! Beğeni yağıyor - Son Dakika
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