Salihli Gençlik Spor Kulübü Sporcuları Milli Takım Kampına Davet Edildi

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Manisa'nın Salihli ilçesindeki 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü sporcuları Hazar Serbest ve Muammer Çerçi, U16 Milli Plaj Hentbol Takımının Çanakkale'de düzenlenecek kampına davet edildi.

Salihli'den 2 oyuncunun milli takım kampına davet edilmesinden büyük gurur duyduklarını belirten İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz "Salihli olarak milli takımlarımıza oyuncu vermekten gurur duyuyoruz. Sporcularımızın başarısı, hem kulüplerimiz, hem de Salihli için büyük bir onurdur. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

Öte yandan 3 Haziran - 3 Temmuz 2024 tarihleri arasında Çanakkale'de gerçekleştirilecek olan kampın milli takımın hazırlık sürecinin önemli bir parçası olacağı belirtildi. - MANİSA