Salihli\'li judocu Duygu Dirgen Türkiye Judo Şampiyonası\'nda bronz madalya kazandı

Antalya'da düzenlenen Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Manisa'nın Salihli ilçesi judocusu Duygu Dirgen +78 kiloda 3'üncü oldu. Dirgen, elde ettiği bu başarı ile bronz madalya kazandı.
Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası 58 ilden 700 sporcunun katılımıyla Antalya'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yetenekli judocuların heyecanla madalya için kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada 1922 Salihli Spor Kulübü Sporcusu Duygu Dirgen, +78 kiloda üçüncü olup bronz madalyanın sahibi olurken, Aysun Ağdeve 63 kiloda 7'nci, Abdülkadir Atılgan ise 73 kiloda 9'uncu oldu.
Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, dereceye giren judocuları tebrik etti. - MANİSA
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Türkiye, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Gazeteciler Kayak Şampiyonası'nda gazeteci Serkan Ocak'ın bronz madalya kazanmasıyla yine madalya aldı. Ocak, genç erkekler 5 kilometre kayaklı koşu kategorisinde üçüncü olarak madalya elde etti.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) Ukrayna, 10 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak toplamda 19 madalya ile en başarılı ülke oldu. Oyunlarda 36 ülke katılırken, 19 farklı ülke madalya kazandı.
CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve yönetimini ziyaret ederek, 'Bu takım hepimizin, bir araya gelerek Bursaspor için bir güç oluşturabiliriz' dedi.
Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, Antalyaspor Kulübü Hasan Subaşı Tesisleri'ni ziyaret etti. Seçim çalışmalarını sürdüren Manavoğlu ziyaretinde, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Manavoğlu, Çetin ve yönetimine, Antalyaspor ile kente kattıkları değerlerden dolayı teşekkür etti. Spor branşlarındaki faaliyetlerin öneminin vurgulayan Manavoğlu, 'Toplum ve gençlerin ahlaki normları açısından onlara sahip çıkmanız, koruyup kollamanız bizim için çok önemli ve değerli. Tesiste voleyboldan futbola, yüzmeye kadar tüm branşlarda çok etkili yeni faaliyetlerde ve girişimlerde bulunmuşsunuz. Bunları görmek bizleri çok mutlu etti, iyi ki varsınız.' diye konuştu. Antalya'ya yakışan çocukların yetiştirilmesi için çaba gösterdikleri dile getiren Çetin ise 'Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' düsturuyla hareket ediyoruz.' dedi.
AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, Merkezefendi'de yapılması planlanan ücretsiz spor kurslarını açıkladı. Yılda 10 bin çocuk ve 10 bin kadına spor yapma fırsatı tanınacak.
Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Voleybol Yıldızlar Kız ve Erkek Yarı Final Müsabakaları büyük bir heyecanla tamamlandı. Toplamda 10 ilden 8 kız ve 8 erkek okul takımının yer aldığı müsabakalarda, Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan okullar belirlendi.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) müsabakalar tamamlandı. Kentte 2-12 Mart tarihlerinde ilk kez düzenlenen organizasyonda 36 ülkeden yüzlerce sporcu 6 farklı branşta mücadele etti. Organizasyonun en başarılı ülkesi Ukrayna oldu. Ukrayna 10 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya olmak üzere toplam 19 madalya ile ülkeler sıralamasında zirvede yer aldı. Oyunlara katılan 36 ülkeden 19'unun madalya alma başarısı gösterdiği müsabakaların madalya sıralamasında Ukrayna'yı Çin takip etti. Curling, futsal, kros kayak, alp disiplini, satranç ve snowboard kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, toplamda 102 madalya ile müsabakaları tamamladı. Türkiye organizasyonda madalya kazanamadı.
Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda yapılan genel kurulda Muammer Küçük başkan seçildi. Derneğin yönetim kurulu ise Muammer Küçük, Ali Oğuzhan, Adem Tömek, Fatih Akyavaş, Fatih Oral, Elvan Öztürk ve Mehmet Ali Turan'dan oluşuyor.
Tofaş Spor Kulübü ve G7 Spor Kulübü iş birliğinde Lüleburgaz Spor Salonu'nda açılan basketbol okulunda eğitimler başladı. G7 Spor Kulübü Başkanı Göksu Teksöz Erdem, alanında uzman antrenörlerle genç yetenekleri ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Sporculara modern ve uygun koşullarda eğitim imkanı sunan okul, gelecek sezon için güçlü takımlar oluşturmayı amaçlıyor.
Kayapınar Belediyesi'nin genç erkek basketbol takımı, Diyarbakır ve bölge şampiyonu olduktan sonra Türkiye yarı finallerinde mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyonada başarılı sonuçlar alarak bölgeyi ve Diyarbakır'ı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.
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