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Salihli'nin genç sultanları Manisa şampiyonu - Son Dakika

Salihli'nin genç sultanları Manisa şampiyonu

08.01.2022 15:48
Salihli'nin genç sultanları Manisa şampiyonu

Manisa Genç Kızlar Voleybol Liginde mücadele eden Salihli Belediyespor, sezonun son maçında Seramiksan Voleybol Takımını 3-1 yenerek Manisa Şampiyonu oldu.

Manisa Genç Kızlar Voleybol Liginde mücadele eden Salihli Belediyespor, sezonun son maçında Seramiksan Voleybol Takımını 3-1 yenerek Manisa Şampiyonu oldu. Genç Sultanlar, antrenörler Hasan Gören, Merve Ateş ve Aleyna Çevik ile birlikte şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

Manisa Genç Kızlar Voleybol Ligi 2021-2022 sezonunda Manisa Büyükşehir Belediyespor, Yunusemre Belediyespor, Alaşehir Belediyespor ve Soma Ilgazspor ile A grubunda antrenörler Merve Ateş ve Aleyna Çevik yönetiminde mücadele eden Salihli Belediyespor, topladığı 9 puanla grup maçlarına yükseldi.

Aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Genç Sultanlar, sezonun son maçında Seramiksan ile karşılaştı. Manisa Atatürk Spor Salonunda oynanan maça etkili başlayan Salihli Belediyespor, ilk seti 25-20 aldı. Seramiksan, ikinci seti 25-20 alarak durumu eşitledi. Genç Sultanlar, üçüncü seti 25-20 ve dördüncü seti 25-14 alarak 3-1'lik skorla Manisa Şampiyonu oldu.

Karşılaşma sonunda, Manisa Genç Kızlar Voleybol Ligi şampiyonu olan Salihli Belediyespor Voleybol Takımına şampiyonluk kupası verildi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa şampiyonu olan Salihli Belediyespor Genç Kızlar Takımı ile teknik heyeti tebrik ederek başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - MANİSA

Salihli'nin genç sultanları Manisa şampiyonu
Salihli'nin genç sultanları Manisa şampiyonu

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Salihli Belediyespor, voleybol, Salihli, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Salihli'nin genç sultanları Manisa şampiyonu - Son Dakika Spor


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